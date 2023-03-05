蛋荒還沒結束，不少小吃攤、便當店業者「望蛋興嘆」，現在連蚵仔煎都不加蛋了！台北市遼寧夜市老店「勝利號」宣布，因即將斷蛋，6日起蚵仔煎很可能「無蛋可加」，連帶蛋花湯、滷蛋等也要無限期停賣。

「沒有雞蛋的蚵仔煎，就不是蚵仔煎了」，在遼寧夜市開業逾40年的「勝利號」，臉書粉專宣布即將斷蛋，6日起蚵仔煎恐沒蛋加；蛋煎、蛋花湯、滷蛋，無限期停賣，不便之處敬請見諒。

網友傻眼，直呼沒加蛋的蚵仔煎，雖然還有蚵仔、青菜等料，但吃起來少了一味差很多，「以前會開玩笑說蚵仔煎不要蚵仔，沒想到一語成讖，沒蛋了」、「天啊！那炸彈蔥油餅會不會也跟進」、「點蛋煎的人會不會只來一盤勾芡」。

業者表示，主要是養殖場出事，無法繼續供應雞蛋。根據《ETtoday新聞雲》報導，勝利號的合作雞場發生禽流感，雞隻遭撲殺；目前供蛋吃緊，不見得能順利找到其他蛋商，只好先行預告，等庫存雞蛋用完，蚵仔煎就不加蛋了。