南投第二選區立委補選，由民進黨當選人蔡培慧以45218票勝出，在國民黨優勢區大翻盤，引起各界討論，不過一名網友表示，此次的敗選反而是好事，2024很可能重現2020的一幕，只是這次大家會把票灌給國民黨。

被認為是國民黨優勢選區的南投縣，在此次立委補選之戰遭民進黨翻盤，許多政治人物、媒體人都紛紛對此進行分析，認為是一種明顯的警訊，並針對國民黨提出各種不同的建議。

「這次補選，國民黨是贏家！」鄉民「seabox」今（5）日在PTT政黑板提出不同看法，指出南投的這一席立委，很有可能明年就能拿回來，但國民黨在此次選舉中落敗，反而是讓全台人民意識到，「2024塔綠班還是可能繼續執政」。

seabox提到，此次國民黨敗選，除了能讓國民黨內部意識到必須團結外，中間選民也會發覺國民黨始終才是反綠的盟主，屆時將會把選票集中投給國民黨的總統候選人，「其實跟2020很像，當時很多人怕韓國瑜當選，灌票給蔡英文，而這次補選後，大家怕塔綠班繼續亂政4年，會灌票給國民黨」。