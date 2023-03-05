南韓知名男星宋仲基近期可說是家庭、事業兩得意，他在今年宣佈再婚英國辣妻凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders）時，也同時宣布即將當爸的喜悅，令網友們又驚又喜。而他再婚後再也藏不住對妻子的愛意，除了被拍到前往國外拍戲時在機場用雙手護住孕妻外，公開接受採訪時也公開放閃稱讚老婆，並透露兩人接下來的計畫，瞬間閃瞎眾人。

宋仲基與凱蒂結婚後，便立即飛往匈牙利拍攝新片，但他仍抽空接受雜誌專訪，被問到今年春天有沒有什麼必做的事情時，宋仲基竟放閃表示，這是正式當爸爸前的最後一個春天，所以想和妻子盡情把握兩人時光多多出去約會，次數越多越好。字字句句都散發出新婚及即將升格為人父的喜悅，他還特別感謝妻子凱蒂一直帶給他正面、積極又樂觀的力量，讓他變成更好的人，彼此間的信任感也更加堅定。

事實上，宋仲基在去12月宣布認愛英國妻子凱蒂後，網路上便挖出凱蒂過去曾是演員的身分，甚至曾懷孕生子的傳聞，但一向好脾氣的宋仲基卻在接受採訪時罕見動怒，「一開始我不在意，這對我們(名人)來說是很正常的事，就算很多人知道了，我們的愛也不會改變。」隨後話鋒一轉，指出當無稽之談越來越多時，他對此感到相當氣憤，強調「除了她就讀大學的名字外，其他都『不是事實』。」更暖心表示是凱蒂說「沒必要生這些人的氣」才他冷靜下來，大方稱讚妻子「是一個可以講很多故事，能在很多方面給予我信心的人。」