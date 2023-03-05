新北市教育局購置11萬2000台平板，並添購數位內容及教學軟體，以英語、閱讀、多媒體教學與課堂教學工具等4大類型為主，並將各家軟體平台廠商介接新北市親師生平台，1個帳號就能使用高達128個軟體，提供教師及學生自主學習，計有42萬名師生受惠。

教育局表示，新北市推動數位學習，搭配雙語教學及閱讀教育政策，提供學生自主學習的管道，老師、學生及家長只要登入親師生平台即可使用校園電子書報自主學習，包含當期最新英語雜誌、超過萬本的書籍及校園報紙、3C科學、人文社會等精選熱門內容，讓師生隨時想讀、隨時可讀。

桃子腳國中小張婉莉老師分享，學生可從平台上閱讀國語日報，根據課程閱讀相關主題電子書報，自主學習延伸探索的廣度與深度，學習的風景不再侷限教室空間裡。

教師也能透過雲端學院線上教學與學習資源，快速掌握學生學習盲點，並應用於課程教學調整，結合線上學習平台，以科技化、智慧化、數位化的方式，展現多元課堂學習風貌。

教育局長張明文指出，新北市購置行動載具、建置智慧教室、校校2G光纖網路、班班無線網路與培育1萬2千名智慧教師，未來更投入1億經費購置數位內容及軟體，每間學校能自行採購符合校內需求的教學軟體，也可至親師生平台使用教育局統一採購的教學軟體，發展多元課堂，照顧每一個孩子的學習需求。