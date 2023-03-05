大陸國務院總理李克強今日於工作報告中，用一個段落的篇幅提到台灣問題。陸委會隨後發布回應，再次呼籲北京正視「兩岸互不隸屬」的事實，並以理性平等、相互尊重的態度務實處理兩岸事務。

陸委會今日表示，今年中共兩會是其內部政府等人事換屆及年度例行會議；其國務院政府工作報告，主軸在強化並穩定其面臨當前內外部衝擊變局，聚焦經濟、社會發展等困境的疫後振興工作，後續亦將透過黨政機構的改革，強化管控治理。

陸委會認為，北京當局應以更開放態度及投入資源改善其民眾真正關切的民生福祉權利、推動民主改革及制衡監督、尊重公民社會力量，同時承擔維護區域和平責任，才有助防範決策治理風險、應對當前複雜情勢挑戰。

針對中共方面重申其既定對台政策及延續「二十大」以來的工作主張，陸委會再次呼籲北京當局正視與面對「兩岸互不隸屬」的事實，尊重台灣人民堅守中華民國主權、民主自由的核心理念，放棄強加的政治框架與脅迫作為等統戰分化，以理性平等、相互尊重的態度務實處理兩岸事務，才能為雙方良性互動創造條件。

陸委會最後強調，對於後續對岸可能進一步推動相關工作，政府將密切關注評估，並加強政策法規的安全管理，防範可能風險及維護健康有序的互動往來。

李克強今日做任內最後一次工作報告，其中用一個段落的篇幅提到台灣問題。報告稱：「我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，堅定反『獨』促統，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。兩岸同胞血脈相連，要促進兩岸經濟文化交流合作，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，同心共創復興偉業。」