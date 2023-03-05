因應國內疫情趨緩及讓人民生活趨於安定，新竹縣配合中央流行疫情指揮中心及教育部鬆綁室內口罩政策，自6日起，各級學校、幼兒園、課後照顧中心、補習班，實施室內空間原則自主佩戴口罩措施。縣長楊文科提醒，除了各校做好防疫措施，也鼓勵大眾依中央流行疫情指揮中心建議接種疫苗，做好自主防疫、共同守護你我健康。

依據中央流行疫情指揮中心實施室內口罩鬆綁通案性措施規定，校園室內環境實施自主佩戴口罩措施，各級學校、幼兒園、課後照顧中心、補習班，室內可自主佩戴口罩。

依據規定，各級學校健康中心、校車、幼兒園專用車、校園接駁車等，比照指定場所，仍然應戴口罩。此外，考量學校教學需求，教育局提醒，各級學校經與學校師生充分溝通並取得共識後，可於具特殊性場域如烹飪教室、實驗室或廚房，或部分課程如餐飲實作課、有衛生安全規範的相關課程，若有相關需求時，學校得自行決定採取佩戴口罩措施。

請各校做好校園防疫各項措施外，也鼓勵各級學校教職員工生依中央流行疫情指揮中心建議COVID-19疫苗施打劑次，儘速接種疫苗，師生及家長入校園，學校得視防疫需求，自行決定量體溫、健康監測，落實生病不入校等防疫措施。

依據教育部函示考量疫情穩定可控，社區防疫措施穩健開放，對學校營運的衝擊趨緩，高級中等以下學校因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情持續營運計畫（範本）」自6日起停止適用，但教育局仍請各校要持續做好防疫物資整備、校園清潔消毒並保持經常洗手、維持手部清潔習慣及遵守咳嗽禮節等防疫作業措施。

此外，若有發燒或呼吸道症狀、或者到人潮聚集且無法保持適當距離、或通風不良的場合時，教育局仍提醒大眾記得要戴上口罩，做好自主健康管理，讓每個孩子快樂學習、安心上學。