裴育晟醫師開發的鏡像手，可讓中風病患以健康手訓練患側。（陳人齊攝）

台灣復健醫學會及連倚南基金會今日進行卓越研究奬頒獎典禮，長庚醫院今年以中風病患復健治療為概念榮獲2大獎，由林口長庚復健部部長裴育晟、土城長庚復健科主任黃書群分別以「鏡像手」、「踏步車」兩項創新開發獲殊榮。

裴育晟是美國約翰霍普金斯大學神經科學博士，常年致力將神經科學新穎理論應用於臨床復健上，這次以開發「鏡像手」（MirrorHand）產品獲奬，此外骨骼機機器手，是利用雙手同動的機電原理，讓病人左右側大腦得以協調工作，改善中風病人之手功能。

裴育晟說，本產品是讓病人的患側手穿戴機械手，健康手在穿戴感測手套後，由健康手控制患側機器手操作真實物品、建立有感受的治療情境。更重要的是，此治療技術使用病人的左右手協同操作機械手，可以讓大腦的神經活化，大幅提高復健的療效。

他指出，由於「鏡像手」具有特別療效，目前已在國內20餘醫療院所使用，亦取得美國、馬來西亞、中國大陸等之查驗登記，大規模在國外銷售，可說是台灣復健醫材開發的成功典範。

至於由黃書群開發的踏步車，則是讓中風患者在模擬踏步過程中，運用自身力量四處輕鬆移位，其車體設計考量經濟性及安全穩定性，讓無法行走的偏癱病人也能以健側帶動患側，以踏步的作動方式移位。

黃書群說，臨床研究發現，中風病患每周3次的復健，僅需12周就能達到心肺耐力的顯著改善，值得注意的是，血小板活化、凝血酶生成和發炎細胞激素均有下降，顯見運用踏步車運動訓練帶來的抗血栓和抗發炎好處。

台灣復健醫學會表示，行動不便的身障病友，一定要找到適合自己的全身性運動方式，且形成持續的習慣。切莫因為肢體活動受限而過著坐式生活，少動日子久了，必定招來各式疾病。如果病友找不到可長可久的運動模式，可向復健科醫師諮詢。