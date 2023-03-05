南投2選區立委補選國民黨吞敗，由民進黨蔡培慧贏得補選，民進黨立委許智傑分析勝選的3大原因並直言，民進黨17年來首次在南投縣取得勝選，這是民進黨主席賴清德上任後的改變，更是逆轉民進黨氣勢的轉捩點，呼籲民進黨加速總統提名時程，團結黨內迎向勝利。

許智傑表示，民進黨17年來首次在南投縣取得勝選，這是賴清德上任黨主席後的一大改變，更是逆轉民進黨氣勢的轉捩點，賴清德非常認真在輔選，全黨都動起來，所以才能打破藍綠板塊，贏得補選的勝利。

許智傑指出，然而2024大選民進黨仍要小心謹慎，還有許多改革需要推動，包含物價上漲、提名人選、經濟復甦、房價問題、治安問題等，都是府院黨接下來必須面對的挑戰

許智傑認為，民進黨這次能夠勝出有3大原因，第一是民進黨全黨都很團結，大家都當成是蔡培慧的替身在認真輔選；第二是蔡培慧深耕地方、勤跑基層，積極舉辦客廳會，導致陸戰大成功 ；第三則是蔡培慧年輕、高學歷與形象清新，最終能夠與老縣長林明溱做出區別。

許智傑強調，民進黨跟國民黨不同，總統提名不會因人設制度，因此還是必須遵守提名制度，呼籲民進黨加速提名時程，儘快確定提名人選、讓民進黨處於備戰狀態，如此才能更快整合，團結黨內，迎向2024年的勝利。