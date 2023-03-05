胡瓜（中）欽點了笑笑與熊霓示範用臉夾磚，被虧像祖孫。（民視提供）

《最強綜藝秀》日前首次大陣仗移師到戶外玩遊戲，精心安排「極限爆破大隊」遊戲要讓藝人與表演團體大顯身手，現場設置許多氣球關卡，也被主持人胡瓜虧是最花成本的關卡。

接下來位砌磚達人褚霖、周子益以及吳俊佑，各個身懷絕技，將砌磚表演到出神入化，讓眾人驚呼連連，製作團隊「磚磚難過磚磚過」的遊戲，第一棒胡瓜與楊繡惠親自示範，為了不讓長青組的人丟臉，兩人合力夾起5、6塊，增加到第7塊時，楊繡惠因為受不了胡瓜「頂」太大力，導致磚塊全落地，當場翻「磚」走人，讓眾人笑到不行。

示範組結束後，由觀眾組、專業砌磚組與胡釋安、徐新洋以及孫克傑組成的「三鮮組」相互ＰＫ，不料專業砌磚組卻因為緊張手抖提前出局，兩組皆屏氣凝神想取得最後勝利，過程刺激緊張。除了2人互頂的挑戰外，胡瓜臨時起意挑戰用臉夾磚挑戰賽，他欽點了笑笑與熊霓一同示範，只見胡瓜左右臉都是磚塊，夾在笑笑跟熊霓的中間，這畫面意外像阿公牽「孫女」在公園散步的家庭幸福感，畫面逗樂了大家。