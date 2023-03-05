Shohei Ohtani and his batting practice during Samurai Japan exhibition game for WBC



This is just Showtime and hes really showing off what it means to be the no.1 baseball player in the world ❤️🇯🇵

pic.twitter.com/3K3Q3cDSbv — 大谷翔平 ¹⁷⚾ Ohtani Shohei ¹⁷ (@shoheisaveus) March 4, 2023

備戰經典賽的日本隊在自辦熱身賽敗給職棒球隊中日龍，儘管職棒球隊本來就很厲害而且有洋將，但是中日龍上季戰績只在央聯墊底，引起一些日本球迷擔憂。日本隊大谷翔平在打擊練習時依然震撼全場，直把球轟向體育館屋頂，每打一球都讓觀眾驚呼不已，還把球打到上層看台，大谷狀態頗佳，本人也顯得相當振奮。

大谷翔平上屆2017年經典賽期間（因為踝傷退出）就被評為「未打過大聯盟的最強球員之一」，近年在美國大聯盟鍍金之後，聲名更是扶搖直上，被譽為當今世界最優秀的棒球選手。去年主要是因為綽號「法官」的洋基猛將賈吉（Aaron Judge）改寫美聯全壘打紀錄，才讓大谷的MVP連霸失利。大聯盟官網的球評預測，如果賈吉今年沒能拿出一樣的表現，就很難再把大谷壓下去了。

本屆經典賽，大谷翔平自然成為B組預賽的主角，日本與韓國也是被極度看好能夠出線的兩支球隊。在美國的賭盤賠率，日本隊的賠率甚至到了6.5賠1，投注650元只能贏取100元，韓國隊是其次的1賠4，投注100元可贏400元。其餘澳洲、中國大陸、捷克如無意外都是陪榜的。在所有參賽球隊之中，日本的看好度也是名列前茅，僅次於多明尼加「夢幻隊」以及大聯盟野手擠爆的美國隊。