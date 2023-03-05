備戰經典賽的日本隊在自辦熱身賽敗給職棒球隊中日龍，儘管職棒球隊本來就很厲害而且有洋將，但是中日龍上季戰績只在央聯墊底，引起一些日本球迷擔憂。日本隊大谷翔平在打擊練習時依然震撼全場，直把球轟向體育館屋頂，每打一球都讓觀眾驚呼不已，還把球打到上層看台，大谷狀態頗佳，本人也顯得相當振奮。
大谷翔平上屆2017年經典賽期間（因為踝傷退出）就被評為「未打過大聯盟的最強球員之一」，近年在美國大聯盟鍍金之後，聲名更是扶搖直上，被譽為當今世界最優秀的棒球選手。去年主要是因為綽號「法官」的洋基猛將賈吉（Aaron Judge）改寫美聯全壘打紀錄，才讓大谷的MVP連霸失利。大聯盟官網的球評預測，如果賈吉今年沒能拿出一樣的表現，就很難再把大谷壓下去了。
本屆經典賽，大谷翔平自然成為B組預賽的主角，日本與韓國也是被極度看好能夠出線的兩支球隊。在美國的賭盤賠率，日本隊的賠率甚至到了6.5賠1，投注650元只能贏取100元，韓國隊是其次的1賠4，投注100元可贏400元。其餘澳洲、中國大陸、捷克如無意外都是陪榜的。在所有參賽球隊之中，日本的看好度也是名列前茅，僅次於多明尼加「夢幻隊」以及大聯盟野手擠爆的美國隊。
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