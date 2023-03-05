今(5)日是三五童軍節，新北市於光華國小舉辦慶祝童軍節活動，共有超過3000名大小童軍參與，新北市副市長劉和然到場進行童軍團大檢閱，並啟動「新北市童軍四年旗艦計畫」，強調未來新北童軍教育將重視與國際接軌。

劉和然到場後，先一一與各童軍團的成員擊掌打招呼，童軍們也以各自的特色呼聲歡迎副市長；另外今年新北市有19個童軍團獲全國績優，數量居全國之冠，劉和然也頒發19團績優團旗、40年服務榮譽獎章及服務員銅鹿工作獎章各1人，表揚童軍伙伴的努力付出。

「新北童軍四年旗艦計畫」包含交流國際化、教材創新化、營地永續化、技能專業化、服務數位化及童軍擴增化六大主軸。在國際交流方面，於童軍會首度成立國際交流組，預計4年推動20校以上進行國際童軍交流，並與世界童軍總會合作定期辦理童軍教育國際參訪，使童軍運動接軌國際；在童軍教材方面，每年研發出版新教材，滿足各級童軍學習需求。在營地建設方面，完善現有4處營地，提供國內外交流使用。

在技能認證方面，將結合市內16所職探中心資源，運用專業設備進行專科考驗認證，讓童軍在學習中探索未來性向；在服務學習方面推動服務數位化紀錄，並表揚服務小達人，樹立服務楷模。此外，持續結合各校扎根童軍教育，擴展童軍至1萬5000人。

劉和然表示，新北一直是全國童軍教育領頭羊，2015年率先達到「校校有童軍」，2022年童軍團數達627團，為全國之冠；全國首創各階段童軍教材，並連續4屆蟬聯教育部童軍績優評選獲獎最多之縣市；今年起將推動「童軍四年旗艦計畫」，發展童軍國際交流並引入專業職業試探，帶領新北童軍邁向國際、適性揚才。

新北市教育局長張明文表示，「2023至2026新北童軍四年旗艦計畫」，除了打好地基，升級新北市童軍教育軟硬體條件，厚植童軍的各項實力，也要展望國際，加強與世界童軍交流，讓新北孩子提升國際視野，成為優質地球公民。