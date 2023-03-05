中市夫妻發現7歲女兒脖子「種草莓」，追出托鄰何男顧女竟遭摧殘，法官依強制性交等罪判何男徒刑10年。（資料照片）

中市1對夫妻忙於工作，常將7歲長女託給鄰居何男照顧，2020年3月間發現女兒脖子有咬痕竟被「種草莓」，追問後幾乎崩潰，女兒哭著說，叔叔猛親脖子，還把雞雞插她尿尿的地方，夫妻怒告惡鄰。何男否認性侵，並辯稱，兩人玩「吸血鬼遊戲」，法官不採信，依強制性交等罪判刑10年，可上訴。

何男在2019年3月搬到中市租屋，認識鄰居夫妻，兩夫妻工作忙碌、育有2女，認為何男很照顧女兒，同年7月起至2020年3月間常將7歲長女託給他照顧，何男也常邀女童到他家同睡。

兩夫妻在2020年3月5日上午送女兒上學時，意外發現她脖子竟有咬痕，追問下驚覺竟親手將女兒送進狼口。

判決書指出，該夫妻在2020年2月12日至7日要到台北，將長女託何照顧，何趁女童洗澡時，將她強壓在床，不顧她腳踢掙扎，強制性交得逞；同年3月4日晚間，又不顧女童反抗，猛親她頸部，強制猥褻得逞，並留下咬痕。

何男否認強制性交及猥褻，辯稱他在3月4日晚間與女童玩「吸血鬼遊戲」，才以嘴吸女童脖子，但他事前跟女童說：「這樣子不行」，但她回說「沒關係」。

女童說，她沒有跟叔叔玩過「吸血鬼遊戲」，她要洗澡時，叔叔脫掉自己的內褲，把「雞雞」插進她「尿尿的地方」，她想推開，但是她被叔叔夾住腳手，沒有辦法，直到她說：「你不要在這樣弄，我要告訴爸爸媽媽」，他才停下來；她還童言童語說：「鳥鳥還沒做完之前是直的，做完以後有點彎彎的」。

女童媽媽說，何對小孩蠻照顧，所以，才同意女兒去他住處睡覺；女童爸爸也說，何對小朋友不錯，所以，蠻信任他的。

法官以女童案發時僅7歲，智識經驗對於性器官構造、機能不甚瞭解，若非親身經歷無法具體描述相關情節；女童一家人與何男相處狀況良好，女童並非主動向父母提及被性侵，無誣陷動機，且她談到案發過程流露出害怕、厭惡情緒，與遭性侵者回憶受害過程相符，認定何犯行明確，依對兒童犯強制性交及強制猥褻2罪，判10年。