桃園一名翁姓人妻2021年間發現丈夫徹夜未歸，懷疑他偷腥，沒想到幾天後就抓包丈夫與黃姓女子在摩鐵開房間，還叫Foodpanda外送，而丈夫日後又在深夜前往黃女住處，翁妻氣炸提告。法庭審理時，黃女喊冤澄清「我是性工作者」，稱雙方是性交易，法官採信其說詞，判黃女免賠。

據判決書指出，翁姓人妻主張與丈夫2016年結婚，2021年6月某日丈夫徹夜未歸，她開始起疑，2日後，她發現丈夫於晚上約7時許，在某摩鐵內用「foodpanda」點餐，直到次日上午駕車載著黃女離開，隔月某日晚間約10時許，丈夫又前往黃女住處。

翁妻指控2人於短期間內有密集深夜共處、共宿之行為，2人間關係密切，已逾越通常社交範疇之男女交往關係，侵害她的配偶權，因此向黃女提告求償90萬元。

法庭審理時，黃女辯稱自己是性工作者，當日前往汽車旅館是性交易，事後才知到對方已婚，而人夫到其住處是幫忙修電燈，2人並無交往，雙方均為有金錢對價之交易。

但人夫卻辯稱，自己是於2011年5月在路邊買東西時認識黃女，對方自稱是居家清潔工作者，否認2人是性交易對價關係。但證人劉姓女子到庭證稱，「我也是性工作者，曾與人夫性交易，我認識黃女，我們都是性工作者」。

法官認為黃女及劉女不可能為了否認與人夫交往，而謊稱為性工作者，因此不採信人夫說詞，且翁妻未提出證據足以證明黃女有侵權行為，因此判其敗訴，而黃女免賠。