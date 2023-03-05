大陸今年國防費預算約為1兆5537億元人民幣，同比增長7.2％，增幅比去年上調0.1％，這是大陸國防預算連續8年保持個位數增長。軍事學者和專家接受陸媒採訪時表示，在各國普遍增加軍費的新形勢下，今年國防費用預算按照美元換算，實際上是低於去年的，稱隨著國防安全的需要和國民經濟的發展，大陸國防費會保持適度增長，將保持定力走和平發展道路。

一位匿名軍事學者5日向《環球時報》表示，大陸面臨的安全環境更加複雜多變，不確定難預料因素顯著增多，隨時準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗，建設與大陸國際地位相稱、與國家安全和發展利益相適應的鞏固國防和強大軍隊，提出了新的更高要求，因此對國防費的投入也提出了相應的實際需求。

他指出，同時，經濟建設的穩步發展也為適度增加國防費，不斷滿足國防安全和軍隊建設需求奠定了堅實基礎，為國防實力和經濟實力同步提升，實現富國與強軍相統一創造了有利條件。隨著國防安全的需要和國民經濟的發展，中國國防費還將不斷適度增長，這應該是一種必然趨勢。

據英國智庫國際戰略研究所（IISS）最新版《軍事力量對比》報告，去年全球軍費開支達到1兆9786億美元，比上一年增長2.6％創歷史新高。美、日、印度等國的軍費都以雙位數上漲。該學者指出，大陸今年的國防費預算按照當前匯率換算約為2248億美元，實際上低於去年的約2290億美元，因此外界對大陸國防費增長有非議，不是不明真相，就是持雙重標準，別有用心。

軍事專家宋忠平接受《環球時報》採訪時表示，中國的國防費開支一直以來都是適度增加，中國不會謀求和其他國家搞軍備競賽，「雖然我們的鄰國日本，以及歐洲一些國家都在大幅增加軍費。美國今年向國會提出的2024財年國防預算有可能會占GDP比重突破4％，但中國的國防預算始終保持在占GDP的1.4％至1.5％左右」。

他指出，相比較而言，世界軍費預算占比GDP的平均數是2％，而中國遠低於2％。中國也有足夠的能力將國防預算增加到2％，但中國保持了克制，沒有大幅度增加國防費用。這證明中國在發展國防建設上是適度的，不會和任何國家搞軍備競爭，走和平發展道路。

根據介紹，大陸的國防費主要用於改善官兵的待遇，保障戰鬥力的生成，列裝更多的武器裝備以及增加軍事訓練的頻度、廣度和深度。匿名軍事學者表示，從1998年開始，大陸政府在定期或不定期發表的國防白皮書中，向國內外公開介紹國防費數量、保障範圍、主要用途等，直言中國國防費根本不存在、也沒有必要存在所謂的「隱形軍費」。