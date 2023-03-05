馬英九說完立即就前往報到處簽名，參加台灣道教總廟無極三清總道院太上道祖及觀音大士祝壽三獻禮暨中原盃書法比賽的行程。(陳世宗攝)

國民黨林明溱在南投縣立委第二選區補選失利，前總統馬英九今天上午出席活動受訪時強調，不論是黨中央或者林本人都應該深入檢討，然後拿出改革的變法，「如果這樣下去，我們很危險。」

南投立委補選國民黨失利 馬英九：如果這樣下去，我們很危險

南投縣立委第二選區補選，被視為去年底九合一選舉最後一場延長賽、2024總統大選前哨戰，藍綠兩黨都勢在必得，黨魁皆親自領軍且精銳盡出，最終由民進黨蔡培慧以1925票的些微差距，扳倒選前被看好的林明溱，除打破南投縣藍綠板塊，更為民進黨三連敗後止血。

馬英九今天到台中市外埔區出席「台灣道教總廟無極三清總道院太上道祖及觀音大士祝壽三獻禮暨中原盃書法比賽」，被媒體詢問南投立委補選失利，會不會覺得國民黨不夠團結，且選前之夜新北市長侯友宜還沒有出席。

馬英九強調，不論是黨中央或者林明溱本人都應該深入檢討，然後拿出改革的變法，如果繼續這樣下去，國民黨很危險，他在說完後就立即前往報到處簽名。