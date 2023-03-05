王志剛認為，ChatGPT做到演算法的即時性和有效性，這一點很難。大陸在這方面做了很多佈局，也有一些成果，但要達到ChatGPT的效果，可能還有工作要做。中國在國際上首先提出了AI在治理領域的應用，最近科技部也推出了智慧碼頭等若干場景，通過場景驅動牽引科學技術研究結合用戶需求。

王志剛說，「這樣不僅是為中國的經濟社會發展、科技進步作出貢獻，我們也希望我們的科研院所、企業、廣大科研人員能有進一步發展和進步，為國際社會作出中國貢獻。」