王志剛認為，ChatGPT做到演算法的即時性和有效性，這一點很難。大陸在這方面做了很多佈局，也有一些成果，但要達到ChatGPT的效果，可能還有工作要做。中國在國際上首先提出了AI在治理領域的應用，最近科技部也推出了智慧碼頭等若干場景，通過場景驅動牽引科學技術研究結合用戶需求。
王志剛說，「這樣不僅是為中國的經濟社會發展、科技進步作出貢獻，我們也希望我們的科研院所、企業、廣大科研人員能有進一步發展和進步，為國際社會作出中國貢獻。」
大陸科技部長王志剛表示，ChatGPT從源頭來講是兩方面：自然語言處理（NLP）和自然語言理解（NLU），這兩個技術已經有了很多年了。但ChatGPT之所以引起關注，是因為它是一個大模型、大數據，計算方法也有進步，「就像踢足球都是盤帶射門，但要做到梅西那麼好也不容易。」
王志剛認為，ChatGPT做到演算法的即時性和有效性，這一點很難。大陸在這方面做了很多佈局，也有一些成果，但要達到ChatGPT的效果，可能還有工作要做。中國在國際上首先提出了AI在治理領域的應用，最近科技部也推出了智慧碼頭等若干場景，通過場景驅動牽引科學技術研究結合用戶需求。
王志剛說，「這樣不僅是為中國的經濟社會發展、科技進步作出貢獻，我們也希望我們的科研院所、企業、廣大科研人員能有進一步發展和進步，為國際社會作出中國貢獻。」
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