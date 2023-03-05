林嫌得手的贓物。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

台南歸仁區一家冰店1日遭竊賊趁業者忙備料時，偷走店內1個手提包，店家怒PO網「治安真的差成這樣嗎？」歸仁警方調閱監視器，鎖定嘉義市46歲林姓男子涉案，昨天將他拘提到案，更一口氣清查出林嫌從2月迄已在嘉義、台南、高雄、屏東犯下超過20起竊案，1個多月即得手60萬元，警詢後依竊盜罪嫌法辦。

搭車從嘉義偷到屏東 慣竊這回在台南歸仁冰店行竊栽了

警方指出，林嫌刻意選定火車站附近租屋，平常搭火車、公車前往南台灣多個縣市犯案，躲避警方查緝，而且每次犯案2件後，就會換裝，可能換外套、上衣或帽子，增加警方追查難度。

有多項竊盜前科的林嫌3月1日在歸仁一家冰店行竊，店家損失數百元，歸仁警分局受理後，立即組成專案小組調閱周遭監視器比對分析，發現林姓竊嫌涉有重嫌，昨天下午3點多將林嫌緝捕到案。

警方也清查出林嫌至少犯下超過20起竊案，竊取金額從幾百元到20萬元都有，林嫌慣用手法為每搭車到一縣市就開始尋找目標，行竊對象包括店家與民宅，如果見民宅沒人就進去偷走包包，如商家在忙就張望一番下手。

警方掌握林嫌偷遍台南歸仁、麻豆、新化、善化等地，更擴及高雄、屏東、嘉義等縣市，歸仁警分局專案小組除與相關單位資訊整合，並持續調閱多組監視器，抽絲剝繭層層分析，昨天將他逮捕後，警詢後依竊盜罪嫌法辦。