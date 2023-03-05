古坑棋盤村陳家重建落成啟用，縣長張麗善陪同屋主一起走入新家。（周麗蘭攝）

屋主陳太太（右一）十分開心，右二為曾受助的桂林村民吳碧雲女士，右五是縣長張麗善，一起為陳家重建新屋開箱。（周麗蘭攝）

古坑鄉桂林村吳碧雲女士（右一）去年一家6口棲身的70年木造老屋遭大火燒毀，台灣義工團幫助重建，這次她從受助者變成義工。（周麗蘭攝）

古坑鄉棋盤村一戶地勢低窪的人家，每逢大雨動輒積水50、60公分，平房結構支離破碎，台灣希望義工團發動180名義工用2個周末共4天時間重建，去年3月受義工團幫助重建老宅的古坑鄉民吳碧雲也帶著孩子擔任義工幫助這家人重建家園，用實際行動把愛傳下去。

台灣希望義工團理事長尤瑞豊指出，棋盤村陳家一家4口，妻子與2個兒子患有疾病無法固定工作，68歲屋主陳先生打零工養活全家，陳家磚造平房位於地勢低窪處，全村都已抬高地基，只剩這家每逢大雨還在泡水。

尤瑞豊表示，全台需要重建的案子很多，評估本案若遇颱風、地震侵襲可能倒塌，加上雲林縣長張麗善十分關切弱勢家庭，義工團感同身受，決定優先施工，從拆屋、清理、重建、打掃花4周時間。

古坑鄉桂林村吳碧雲女士去年一家6口棲身的70年木造老屋遭大火燒毀，台灣義工團幫助重建，1年來全家安居樂業，吳碧雲感念社會暖流救了她一家人，此次棋盤村重建工程她也帶著2個讀五專的女兒到場幫忙。

吳碧雲說，大家幫她重建房子，她現在有更多時間到工地打零工賺錢，她也可以來當義工回饋，1月間斗南的重建案，她也帶了父親種的冬瓜、芭樂探望義工團。

陳家重建後的房子地基墊高120公分左右，約20幾坪、3房1廳，從此不怕淹水，一家人雖經濟拮据但已解除安居問題。

雲林縣長張麗善今（5日）出席交屋典禮，十分感謝台灣希望義工團屢屢協助雲林縣的弱勢家庭重建房屋，她表示，雲林縣目前正在推動防飢、防寒計畫普查，能夠修繕的由縣府出錢協助，需要全屋重建的仍倚重該團協助。