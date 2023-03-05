若要食用小海帶必須將盤狀固著器剪除，再用清水洗淨，其中又以「清炒小海帶」最能帶出海帶滋味。（漁業處提供）

新北市東北角海岸地形多元，周邊有峽灣、海蝕平台及沙灘等地形，因位處黑潮及大陸沿岸流流的交會處，春季時有萬里蟹、白帶魚、黑毛魚、白毛魚、小紫菜和小海帶等野生動植物，目前也是小海帶的生長期，小海帶口感佳、營養豐富，成為饕客必嚐的漁村到地美食。

根據國立台灣海洋大學海洋中心博士張睿昇的《臺灣百種海洋生物：大型海藻與海草》著作，小海帶外型像是海帶縮小版，外型呈褐色，葉片扁平沒有分叉，由於生長季節短，1到3月是主要生長季，春節是最適合採收和食用的季節，小海帶也含有氨基酸、脂肪、醣類、维生素(葉酸、維生素Ａ、Ｂ、Ｃ等)及礦物質(鈣、碘、鋅及硒)等人體必須物質。

漁業處表示，東北角常見海女頭戴斗笠、腳穿防滑鞋，在海水退潮時沿途採摘小海帶，小海帶會靠盤狀固著器附著於礁岩上，因此常有小石礫與沙子附著，若要食用必須將其剪除，再用清水洗淨，其中又以「清炒小海帶」最能帶出海帶滋味。

富士海鮮餐廳老闆娘楊晴惠說，民眾可在鍋中先放入切好的蒜片與蔥段後爆香，再放入沖洗過的海帶快炒，殺青後，藻體會從褐色轉為翠綠色，最後加入辣椒末配色，就可以完成最道地的漁村料理。

雖然現在是捕撈小海帶時期，但萬里、瑞芳和貢寮等3處保育區，石花菜、麒麟菜分別在每年10月1日至隔年4月15日、每年9月1日至隔年3月15日禁採，漁業處表示，違者可依漁業法處3萬以上15萬以下罰鍰，盼漁民採摘之餘，遵守相關規定，讓海洋資源永續發展。