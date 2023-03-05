周一（6日）清晨4點37分，即將進入24節氣中的「驚蟄」，這天不僅是一年之中最適合「打小人」的時間點，民俗專家楊登嵙也提醒，當天別忘了拜虎爺，不僅能消災解厄，還能請虎爺咬錢招財；同時他也點名4生肖要特別注意健康。

楊登嵙在《旺好運》網站中指出，在驚蟄的這半個月內，生肖屬兔、羊、雞、豬，要注意早晚溫差和交通安全。此外，除了大家熟知的打小人習俗，驚蟄也象徵萬物復甦的時節，各方有形無形的生命體都活躍起來，因此這天有拜白虎的習俗，藉此驅除百邪。

楊登嵙表示，在驚蟄當天拜虎爺不僅能消災解厄，還能請虎爺咬錢招財；不過由於虎爺是武財神的部將，因此別忘了先拜主神、再拜虎爺。除了求財，還能祈求虎爺保護家宅安康，如果家裡有小朋友容易受驚，也可以請虎爺守護小孩，有些地方甚至會讓虎爺當小孩的義父。

供品方面可準備虎爺最愛吃的三層肉和雞蛋、鴨蛋，若是廟宇規定不能自備食物，也可雙掌合十向虎爺誠心祈禱即可。