基隆捷運基隆市的地方分攤款暴增為近54億元，立法委員蔡適應表示，他將近交通部了解經費增加原因，爭取減少分攤款額度，同時也直指基隆市長謝國樑炒作財政黑暗期說法，認為應負起責任找尋有效辦法。

蔡適應表示，基隆捷運經費增加不是獨有的狀況，捷運工程預算可觀，施工期間也很長，導致不確定因素相當高，近年在國內營建市場飽和，以及勞工短缺、大宗材料價格飆漲、俄烏戰爭等多重衝擊下，確實讓包含台北捷運環狀線（南環段、北環段）、萬大-中和-樹林線（第二階段），高雄捷運黃線、桃園捷運綠線、機場線等項目都相繼遇到多次流標問題，追加預算也時有所聞，他會向交通部了解相關經費增加的細節，並爭取有無進一步減少配合款的空間。

蔡適應認為，基隆市政府此時大談過去基隆輕軌計畫無濟於事，他建議市府同時也應盡力找尋包含場站開發在內的可行辦法挹注財務，避免一直對外抱怨，畢竟新北市負擔金額也有相當增加，但獲知訊息後新北市政府沒有選擇開直播大吐苦水。

蔡適應指出，不論最終數額是多少，基隆市分攤款都不可能全數透過舉債支付，他對於基隆市長謝國樑炒作的「財政黑暗期」說法相當不以為然。他表示，基隆財政過去幾年來，已在他爭取大量中央經費補助下成功獲得改善，建議謝國樑既然有時間開直播，不如多多花心思研究市政規畫和財政狀況，才能讓市民生活在更好、更永續的城市裡。