咖啡是不少人提振精神的絕佳飲品，每天早上都得喝至少一杯，才能開啟有活力的一天，不過營養師許育禎指出，雖然對於成人來說，每天只要適量飲用咖啡即可，但對於兒童或青少年，則可能造成焦慮、神經質、坐立難安、憂鬱等現象，建議最好少碰為妙。

許育禎在臉書粉專發文指出，咖啡因對情緒、注意力和生理都具有依賴性的影響，中等劑量的咖啡因（約200～300毫克／天）通常會增強幸福感、提高注意力並增加覺醒和能量，但高劑量的咖啡因（大於400毫克／天），則會導致焦慮、噁心、不安和緊張。

許育禎表示，成人每天應攝取少於300毫克的咖啡因，超商販售的沖泡式咖啡一天不要喝超過2杯即可；至於其他的瓶裝、罐裝咖啡或咖啡粉包，都可以在外觀包裝上找到咖啡因含量，並自行估算每日攝取量，不要喝過量即可。

然而成人每日可攝取的咖啡因含量，對於孩童來說太高，議兒童或青少年最好少接觸咖啡。許育禎解釋，咖啡因攝取對兒童的影響可分為正面和負面，正面影響是可以提高短期的覺醒和感知能力以及運動活力；但研究發現，中等到高劑量咖啡因（大約100～400毫克／天）會導致兒童和青少年產生焦慮、神經質、坐立難安、甚至是憂鬱現象，也會導致睡眠時間減少，對大腦正在快速發育期的孩童和青少年很不利。

許育禎指出，研究建議兒童和青少年每天的咖啡因攝取量，應限制在2.5毫克／公斤以下，如果高於5毫克／公斤，產生焦慮和戒斷的風險就會增加。此外除了咖啡，綠茶、紅茶、可樂也含有咖啡因，只是含量低很多，都在20毫克／100毫升以下，但必須考慮「糖」的問題，如果喝太多含糖飲料，可能會造成肥胖、蛀牙、正餐吃太少的風險。

許育禎說，如果真的想喝，建議以綠茶為主，因為綠茶含有多種兒茶素，具有強大的抗氧化力，可清除自由基、降血脂、保養心血管等功能，不過也建議盡量選擇半糖或微糖，避免造成身體負擔。

不過許育禎提醒，茶葉的單寧酸會抑制鐵質吸收，造成貧血，所以還是要適量飲用，0～6歲不建議喝茶飲，6歲以上學齡期孩童則建議一天一杯（240c.c.）即可，也要避免喝濃茶；而成人一天則是2杯為上限，且不要和正餐同時食用，以免降低食物中鐵質的吸收。