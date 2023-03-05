空勤總隊今天上午執行兩起救援任務，阿里山白雪村及水漾森林2位女登山客後送就醫。(空勤總隊提供)

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，5日上午派遣1架次黑鷹直升機執行嘉義縣政府消防局申請阿里山鄉白雪村及水漾森林，兩位女登山客因腳部受傷、無法行走救援任務；空總分別將傷者交救護車後送就醫，圓滿達成救人任務。

空勤總隊指出，今天上午7時57分接獲總隊勤務指揮中心電話通知，執行嘉義縣阿里山鄉白雪村43歲陳姓山友，因摔傷腳部封閉性骨折及水漾森林陳姓女山友，因右腳踝扭傷無法行走，兩起待援任務。

空勤總隊接獲命令後，立即派遣UH-60M黑鷹直升機編號NA-702號機執行任務，待命機組員接獲任務後，8時：25分起飛定向目標區，8時57分到達第一目標區，9時5分時開始吊掛下放特搜隊隊員許哲仁至地面，實施人員檢傷及人員吊掛上機作業。

空勤總隊表示，上午9時17分吊掛完成，9時27分到達第二目標區，9時37分時開始吊掛下放特搜隊隊員張茂同至地面，實施人員檢傷及人員吊掛上機作業；9時50分吊掛完成，隨即起飛定向清泉崗機場，10時10分落地，傷者交救護車後送醫院，任務圓滿完成。