主持人方念華（左二）日前專訪唱跳男團元祖草蜢。 （TVBS提供）

成軍長達38年的香港天團「草蜢」成員蔡一智、蔡一傑及蘇志威日前上《TVBS看板人物》，接受主持人方念華專訪，他們近期將再度攻蛋，透露將會帶來最美好的精彩表演，呼籲歌迷將過去3年的負能量全都拋開，跟著草蜢一起熱血唱跳。節目上，3人還透露男團長跑的秘訣。

身為唱跳男團元祖的草蜢，其實對台灣有著非常特殊的情感，蔡一傑回憶，首次來台開演唱會時，竟天公不做美，下起滂沱大雨，卻澆不熄歌迷的熱情，在台上的草蜢也充滿活力一邊跳一邊淋雨，大呼非常過癮，並讚道「我們的力量就是來自台下的歌迷朋友」。

另外，蔡一傑印象深刻表示，不管哪裡的歌迷都非常熱情，有時候握手甚至會將衣服拉破、手抓到流血，不過談及台灣歌迷，蔡一智補充，台灣歌迷非常特別，「像是我們要回香港時，機場會出現一幕幕淒美憂傷的畫面，送機歌迷都會隔著玻璃門，很依依不捨的哭」，開玩笑表示好像有很多個「女朋友」，主持人方念華聽笑說，這個形容很貼心。

問及成軍已餘38年的經營祕訣，蔡一智透露除了緣分之外，3個人都是「自重、自愛且自覺」，因為3個人都很簡單，所以能夠一路順風走下去。關於演唱會的傳統文化，蔡一智分享，依照慣例會精心挑選一首恩師梅艷芳的歌，希望用草蜢的方式演繹，讓懷念她或是不認識的朋友認識，繼續將經典歌曲傳承下去。該集將於今（5日）晚間11點在TVBS 56頻道播出。