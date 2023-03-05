苑裡鎮長劉育育(後排左4)偕同議員、里長、衛生局等單位和同民宣導公費免費健檢。（李綜合醫院提供／李京昇苗栗傳真）

癌症是國人死因排名的第1名，為了讓民眾提早發現、提早治療，苗栗縣衛生局與苑裡鎮衛生所5日，在苑裡國小舉辦「做檢查、顧健康」的活動，由苑裡李綜合醫院協助民眾檢查，項目包括一般成人健檢及5項癌症篩檢、胸腔X光檢查，鼓勵民眾為自己的健康把關，現場還有免費早餐贈送、超商禮券，更有千元禮券抽獎，吸引不少民眾前往。

苑裡李綜合醫院院長許明賢表示，國民健康署為了替國人健康把關，提供不少免費健檢，其中，40歲以上64歲以下的中壯年每3年可以免費健檢1次，項目包含國人常見的血壓、血糖、血脂、腎功能、肝功能及健康體重，院方這次承辦苑裡衛生所的健檢活動前，特別提早宣傳，讓在地鄉親能夠踴躍參加健檢，為自己健康把關。

「做檢查、顧健康」的活動，從上午7點半起到上午11點，免費健檢的項目包括乳癌篩檢、大腸癌篩檢、子宮頸癌篩檢、口腔癌篩檢，及B、C肝篩檢、一般成人健檢，另外還有胸腔X光檢查，符合免費檢查資格的民眾，都趕在時間內前往。許明賢說，當天符合低劑量電腦斷層掃瞄篩檢者，醫院也會派車載送民眾前往苑裡李綜合醫院進行電腦斷層掃描。

為提高民眾健檢率，苑裡鎮鎮長劉育育、議員陳品安、議員張顧礫、代表會主席洪晃琦、代表會副主席林俊廷一起響應健檢活動，更提供摸彩品給參加健檢的民眾，同時到活動現場，鼓勵民眾健檢。鎮長劉育育、議員陳品安、議員張顧礫不約而同呼籲民眾「預防勝於治療」，鼓勵民眾健檢，若檢查出現異狀，提早治療康復效果也較好。苗栗縣政府衛生局保健科科長廖秀慧也到場宣導，呼籲民眾多健檢為自己身體把關。

林姓鎮民說，幾天前看到免費的健檢活動，特別在家人陪同下參加健檢，健檢的活動很好而且不用錢，權益不能忽略，在住家附近很方便，現在很多人生活壓力大，檢查後自己也比較安心。

另一位陳姓鎮民說，從里長辦公室聽到免費的健檢活動，所以一早小孩載她來做癌症篩檢，健康檢查很棒，護理人員也都很細心，好像就在醫院內做檢查一樣，感謝衛生所舉辦這樣的活動。

李綜合醫院表示，李綜合醫療體系立足鄉里深耕社區，今年1月與台中榮總策略聯盟擴大醫療服務，新增乳房外科、胸腔外科、眼科等專科，乳房外科在苑裡院區有主治醫師蔡易臻、醫師劉家樺進駐，大甲院區則有主任洪志強醫師、楊捷儒醫師，中榮醫師進駐後，1個多月來已經協助不少在地民眾轉銜就醫，確實達到醫療分級，未來持續為地方民眾健康把關。