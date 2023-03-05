泰國足球小將多姆（Dom，全名Duangpetch Promthep）為2018年「睡美人洞受困事件」受困的13人之一；當年躲過死劫，但上月15日卻傳出他在英國發生意外過世消息，得年17歲。多姆骨灰火化後於周六運返泰國北部清萊省（Chiang Rai），葬禮將以佛教儀式舉行。

上月12日，多姆在英國發生重大意外事故，因摔倒後頭部著地，雖醫療人員緊急搶救，但兩天後仍不治身亡。 多姆遺體本周稍早前在英國火化後，其英國葬禮依其家人意願以佛教儀式舉行。

多姆骨灰於周六早上從英國運返，並在曼谷機場轉交其家人。曾和多姆受困山洞的前教練查塔汪（Ekapol Chanthawong）陪同親友在清萊機場等待骨灰，他手裡還拿著多姆以前的畫像。多姆祖父母在清萊機場收到裝有骨灰的小盒子時，忍不住淚流滿面。

多姆泰國葬禮將在帕拉塔多瓦寺（Wat Phra That Doi Wao，又稱為蠍子廟） 舉行，距離睡美人洞（Tham Luang Cave）不到10公里。