宋柏緯擁有一雙電眼和帥臉，卻在《黑的教育》反差演出。（潮旅Ciao提供）

由柯震東首執導筒，蔡凡熙、朱軒洋與宋柏緯主演的電影《黑的教育》，講述3個高中畢業生一夜瘋狂的故事，其中宋柏緯飾演個性總是不突出、表現最平庸的「韓吉」，卻展現出獨特的演技功力，更被讚許是「金馬遺珠」。

宋柏緯說：「當初我、蔡凡熙與朱軒洋，分別詮釋了這3個人物，在經過不斷的試戲與溝通後，才決定韓吉最適合由我詮釋；另一方面，透過韓吉，也最能讓觀眾看到不一樣的我，對我來說，這角色是最有挑戰性的！」電影也挑戰大家對於「友誼」的定義，到底友誼依然還能是無私的嗎？面對這個哲學問題，宋柏緯坦承很難給出標準答案，畢竟人心都是肉做，能在最後一刻不自私、不偏頗，真是太困難。

《黑的教育》並非如片名般，想給人什麼正能量的教化，這部片是標準的反諷類黑色喜劇，宋柏緯說：「我進入劇組拍攝的時間大約近一個月，這個角色非常特別，完全跟我以前接的角色截然不同，韓吉他實現我現實生活中絕不可能的事，你或許會問我，過程中會不會因此變得很黑暗負面，不會！我反而超開心，我覺得劇組給我的影響很大，我很容易被帶進狀況，我很理解這角色！」