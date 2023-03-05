楊冪陳偉霆拍吻戲不尷尬。（中視提供）

陳偉霆露胸肌身材結實。（中視提供）

楊冪男裝穿盔甲拍動作戲。（中視提供）

古裝大戲《斛珠夫人》改編自同名小說，並由流量女星楊冪搭配人氣男神陳偉霆共同演出，劇情講述由楊冪飾演的葉海市，從小拜方諸（陳偉霆飾）為師，更名方海市後女扮男裝在霽風館學得一身本領，守護和平，履立戰功，後奉命成為帝旭的護衛。而方諸與方海市的師徒之情，因朝夕相處萌生男女情意，但方諸身負重任命不由自己，讓「諸市」之戀歷經坎坷虐心至極。

楊冪作為該戲女主角，但扮相卻是男裝居多，帥氣程度一點都不輸男演員。穿盔甲是她最大的挑戰，光是用手接過盔甲，就頻喊「好沉啊」；戲裡還有高難度動作戲，像是穿著盔甲騎馬、吊鋼絲等，加上氣候悶熱，拍起來一點都不輕鬆，楊冪哀嘆每次穿上盔甲整個人都「不好了」。

《斛珠夫人》是楊冪第三度與陳偉霆合拍戲劇，兩人私交甚好，拍戲過程很愉快，「陳偉霆的笑聲很爽朗，拍戲非常開心，有他在就很熱鬧。」楊冪讚譽陳偉霆是世界上最完美的男人，「陳偉霆是我心中獨一無二的方諸，沒有他就不拍。」而陳偉霆也說接拍這部戲除了因為劇本好，也是因為對手是楊冪。

劇中免不了感情戲，「諸海」CP雖然愛的虐心，兩人還是有吻戲，但因為太熟，拍感情戲內心都沒有波瀾。連陳偉霆半露胸肌楊冪也不為「肉體」所動，「我本人並沒有那麼哈肌肉猛男型，他健身的效果雖然很好，但我並不在意。」

有一場戲是楊冪不小心撞見師父更衣，整個臉紅心跳，不料楊冪被問拍這場戲的心情時，她卻打趣形容：「很辛苦耶，演這種表情。」古裝大戲《斛珠夫人》3月6日起週一至五晚間8點在中視頻道播出。