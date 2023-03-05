醫療顧問親自上陣示範。（馬克吐溫國際影像提供）

醫療顧問親自上陣示範。（馬克吐溫國際影像提供）

鍾瑶飾演醫師。（馬克吐溫國際影像提供）

鍾瑶飾演為病人插管的醫師。（馬克吐溫國際影像提供）

《國際橋牌社》外傳《和平歸來》以2003年SARS引爆封院作為故事背景改編，為拍攝一場演員們都視為「魔王場」的「真人清醒插管」，現場醫療顧問黃漢斌醫師帶著主演鍾瑶和黃新皓，一次又一次反覆練習真實醫生拿喉頭鏡插管的手勢、節奏甚至情緒變化等，每個動作力求完美，黃漢斌醫師更親自上陣示範「被插管的清醒病人」掙扎的過程還因此受傷。導演林世章也苦喊：「壓力大，好難拍！」

劇組為呈現20年前，SARS醫療前線醫師面對的生命風險，尤其當時執行插管的多為年輕醫師，因此劇情上特別安排菜鳥醫師（黃新皓 飾）遇上困難插管的橋段，在危急時刻由R3住院醫師陳郁美（鍾瑶 飾）解圍。為了這場需要高度專業又有程序複雜的戲，鏡頭外有外科醫師、麻醉科醫師指導，甚至還安插了真實麻醉科護理師、ICU護理師客串，負責把關動作以及確認畫面是否逼真。

開拍前演員已上過醫療課，也遠赴彰化秀傳醫院由急診專科醫師親手教學插管急救流程，演員們甚至實地演練實習；鍾瑶劇中飾演內科總醫師，有多場專業且近距離的診療、插管、急救等醫療畫面，她在劇組開拍的前置階段就參與劇組的作業，劇組安排的每堂歷史、醫療知識、醫療實務，甚至要遠赴外縣市的急救課、醫療實習課都親自開車到場學習，還考取了「CPR＋AED證照」。劇組直誇鍾瑶不只演技好還非常敬業，是不可多得的好演員。

《和平歸來》劇組表示最難的是假戲如何拍的真實又安全？因為使用假人容易有破綻，最後由飾演病患的羅思琦親自上陣，在演出時不僅需要對抗心中壓力，也需要揣摩氧氣不足應該怎麼表演，在細節上做足功課！他表示，因為曾經看過自己父親插管，知道過程十分痛苦，因此他非常害怕這場拍攝，但在黃漢斌醫師指導下，仍敬業的將插管戲完成！

為求場面極致逼真，劇組亦邀請了兩位真正的專業護理師客串演出，不論是上Ambu (人工急救甦醒球）、上endo（氣管內管）整套插管SOP，都由真實護理師協助演員，因為節奏太流暢，讓被處處照應的鍾瑶直呼「太專業！」自己宛如真實的在執行插管任務一般。

劇組坦言，在台灣有限的資源下做醫療劇真的很辛苦，為求完美幾乎每個步驟都要向醫療顧問再三確認，但很多細節實務上不同醫生就有不同的作法，不同年代的醫學觀點更是不盡相同，不夠小心就會被挑戰質疑，幕後團隊為此花了很大的苦心考究，更有龐大的醫療團隊擔任顧問背書，不僅力求病患的器官、傷口逼真，診療動作也要求真實，努力做到極致。