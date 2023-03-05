小S（徐熙娣）主持的節目《小姐不熙娣》，日前剛好邀請到寵物溝通師上節目，使她好奇是否可以對過世的毛小孩有感應，並讓寵物溝通師試著與自己的愛犬感應，怎料，寵物溝通師的回答讓小S瞬間淚崩。

小S日前在節目上談論寵物話題，邀請多位有養寵物的來賓，同時邀請寵物溝通師Nini來解決來賓的疑問，其中她好奇詢問Nini與過世的寵物能否有感應，Nini表示只要有看著鏡頭的照片都可以，還說明自己學習的流派，即使投胎了也感應的到，剛好在網路上找到小S與已故愛犬「大大」的照片，讓小S不禁想試試看。

Nini透露自己感應到大大是一隻淡定的狗，小S接著問道：「有沒有要跟我說的話？」，Nini回答：「要妳好好吃飯」，而且有看到畫面，是以前小S吃飯的時候愛犬都會在旁邊盯著，因為想看小S有沒有好好吃飯，對此，小S也坦承過去會為了減肥節食，結果都被愛犬看在眼裡，說完小S就落淚了，讓來賓們直呼「好感人」。