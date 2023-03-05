台中市消防局不斷宣導掃墓要注意火苗，以免釀成火燒山，讓打火弟兄疲於奔命！沙鹿區納骨塔／牿仔樓示範公墓，今天上午10時許突然竄出火苗，火勢於東北季風助長下，一發不可收拾，消防局先派遣沙鹿分隊2車6人前往，發現火勢無法控制，立馬加派清泉等8個分隊前往支援，消防局強調，持續滅火中，尚未控制。

立委林靜儀在臉書PO出行車經過福爾摩沙高速公路南下178公里處大火！令人怵目驚心。(翻攝「立委林靜儀臉書」)

大肚山發生火燒山，從數公里遠就可看到濃煙四漫，隨著風勢往南延燒。(陳世宗攝)

大肚山發生火燒山，從數公里遠就可看到濃煙四漫，隨著風勢往南延燒。(陳世宗攝)

台中市沙鹿區納骨塔／牿仔樓示範公墓，今天上午10時許發生火警，消防局沙鹿分隊於10時33分派遣沙鹿分隊2車6人前往，因火勢在東北季風襲下，立馬發生燎原火警。10時52分沙鹿分隊吳分隊長到場回報現場需要支援，加派清泉、清水、沙鹿、犁份、大雅、龍井、水湳、神岡、梧棲分隊等分隊到場支援。

立委林靜儀在臉書PO出行車經過福爾摩沙高速公路南下178公里處的大火照片！提醒用路人行車經過務必小心視線，並向辛苦救火的打火兄弟說「消防人員辛苦了！」網友說：「天乾物燥小心火燭，星星之火可以燎原，旁邊都是乾草，亂丟煙蒂也可能造成火災。」還有網友說「怎麼會起火？不知道有沒有傷亡？太讓人擔心了！」

大肚山發生火燒山，從數公里遠就可看到濃煙四漫，隨著風勢往南延燒，令人怵目驚心！消防局強調，目前現場由第四大隊林文榮組長指揮，持續滅火中，尚未控制。

注意！國3沙鹿段公墓大火，護欄旁濃煙直竄天際。(翻攝高速公路1968)