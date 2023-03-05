大陸國務院總理李克強今天（5日）上午在政府工作報告中表示，大陸堅持一個中國原則和「九二共識」，堅定反「獨」促統，推動兩岸關係和平發展，促進兩岸經濟文化交流合作。大陸資深涉台學者包承柯解讀，兩岸關係雖然嚴峻，但大陸不希望這種險惡的兩岸關係持續升溫，大陸還是希望兩岸問題能夠和平解決，大陸始終堅持和平發展，和平統一是大陸一貫的目標。

今天（5日）上午9點，第十四屆全國人民代表大會第一次會議在北京人民大會堂舉行開幕式，大陸國務院總理李克強向大會做任內最後一次工作報告。報告中，李克強用一個段落的篇幅提到台灣問題。

報告稱：「我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，堅定反『獨』促統，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。兩岸同胞血脈相連，要促進兩岸經濟文化交流合作，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，同心共創復興偉業。」

上海東亞研究所助理所長包承柯解讀，李克強的發言顯示，大陸對台工作的總方針延續去年中共二十大訂下的框架和思路，也就是堅持黨解決台灣問題的總體方略，在一個中國和九二共識的架構下處理台灣問題，推動兩岸關係的和平統一。

包承柯表示，在細節部分，強調「兩岸同胞血脈相連，要促進兩岸經濟文化交流合作」，代表大陸方面未來一年對台工作的基本方向。在過去5年對台工作的成就，提到打擊台獨、對外部干涉勢力進行堅決鬥爭等一系列的成績。

包承柯總結，在未來一段時間，大陸對台工作方向仍會堅持2個層面，一是希望台灣當局回到一個中國、九二共識的框架下，推動兩岸關係的和諧發展；二是進一步加強兩岸之間的民間交流、經濟文化交流，這有助於推動兩岸和平環境的發展。如果雙方能在民間交流上做出更多努力、堅決反對台獨分裂行徑，兩岸的和平環境就能愈來愈鞏固。

事實上，從今年初國台辦主任宋濤上任以來，密集的走訪大陸各地台商，並頻繁的會見藍營政治人物與民間團體，傳遞出大陸著力加強兩岸交流的明顯訊號。包承柯認為，這其中有多重因素，包括兩岸關係確實十分嚴峻，而大陸並不希望這種險惡的兩岸關係持續升溫，大陸還是希望兩岸問題能夠和平解決，大陸始終堅持和平發展，和平統一是大陸一貫的目標。

包承柯表示，要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞的共同心聲，宋濤主任上任至今兩個多月裡，看得出來他肩負著使命感與明確的目標，不斷和台灣各界人士會談，了解台灣的民情、台胞的需要、台商在大陸面臨的困難，也受到各方的好評。

包承柯表示，兩岸需要構建和平發展的環境，去平緩兩岸的緊張氣氛。大家無法在激烈的對抗氛圍中處理兩岸關係，兩岸畢竟是同文同種的一家人，如果兩岸走向戰爭，相信大家都不樂見。