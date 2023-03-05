因應國內疫情趨緩，宜蘭縣配合中央流行疫情指揮中心及教育部室內口罩配戴鬆綁政策，各級學校明（6日）起將放寬校園室內戴口罩規定，縣內高中等以下學校及幼兒園，實施校園內「自主配戴口罩」，即表示不強制配戴，由師生自行決定，尊重師生自主意願。

依照中央疫情指揮中心日前宣布，2月20日起鬆綁室內口罩規定，醫療照護機構、公共運輸及特殊運具等指定場所仍須戴口罩，其餘室內空間民眾可自行決定是否戴口罩；但若有飲食、拍照、不適合等特殊需求，或遇到無法戴口罩的檢查、治療、活動，可例外不戴口罩。

宜縣府教育處為配合中央疫情政策，明日實施校園室內「自主佩戴口罩」，即表示不強制佩戴，由師生自行決定，尊重師生自主意願；但校園內健康中心、校車、幼兒園專用車、接駁車等，比照指揮中心規範醫療照護機構和公共運輸的指定場所，仍應佩戴口罩。

教育處表示，考量教學需求，在與學校師生充分溝通並取得共識後，在具特殊性場域，如烹飪教室、實驗室或廚房，或部分課程餐飲實作課、有衛生安全規範的相關課程，如有相關需求時，學校得自行決定採取佩戴口罩措施，並請做好親師溝通，以勸導代替懲罰，避免發生校園衝突事件。

教育處進而呼籲，請落實「生病不入校、不入班（園）」，並加強親師生衛教宣導，如學生有發燒、急性呼吸道感染、身體不適等症狀者，建議其儘速就醫或在家休息；如已入校，可由學校護理師進行專業評估，視需求通知家長帶回就醫。