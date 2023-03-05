大陸國務院總理李克強今日發表政府工作報告，其中以一個段落的篇幅提到台灣問題。國立政治大學東亞研究所特聘教授王信賢認為，內容提及弘揚中華文化，顯示中共中央政治局常委王滬寧所主導的涉台團隊，一直在找與台灣民眾的共性，即強調兩岸「同」的部分。

這次政府工作報告涉台內容，回顧過去5年部分出現「反分裂、反干涉」等語，但對於今年則未提「反對外部勢力干涉」。王信賢認為，這部分是中共二十大政治報告的濃縮，但較屬政治性的內容基本不談，如不放棄武力等。

這次報告特別提到「兩岸共同弘揚中華文化」，王信賢分析，除了大陸把今年定位為大交流年之外，北京也在找台灣民眾能接受跟中華有關的內容，包括歷史、文化等。

王信賢認為，王滬寧所主導的涉台團隊，一直在尋找與台灣民眾的共性，即強調兩岸「同」的部分；在求同存異、求同化異部分，現在盡量少談「異」，如一國兩制，對台大戰略將會放在「同」，如中華文化。

王信賢續指，現在是求同階段，中華文化會是大陸著墨重點，因台灣民眾較能接受。但總體而言，今年涉台內容沒太特別，將以和平為主，談和平發展、血緣、文化、增進台灣民眾福祉為重點。

王信賢也說，接下來大陸國家主席習近平或王滬寧下團組會到哪裡值得關注，若到台聯等涉台團體，意義就會非常重大。

王信賢研判，這次報告中，起草班子應該有新的力量進來，即習近平與李強在內的團隊。他解釋，報告中有不少去年二十大精神與二中全會公報內容，此外，二十大後李強出現於許多重要黨政會議、逐漸接任工作，可見新領導班子有參與起草。

就整體報告而言，王信賢分析，無論是回顧過去或展望今年，起手式一致，都先提及「以習近平同志為核心的黨中央」、弘揚二十大精神、中國式現代化與民族復興等「政治基礎」。其次，對未來情勢的判斷上，跟二中全會公報差不多，兩個大局中，國內改革任務艱鉅、外部環境不確定性加大。

此外，王信賢指出，報告中的三個更好統籌，過去都提過，但首次放在一起，即國內／國際兩個大局、疫情防控與經濟發展、發展與安全。

值得注意的是，一帶一路於今年報告中出現次數較低，王信賢說，照理說後疫情時期應多加強調，但大陸可能研判，現在對此推動越多，美中之間的張力越強。整體來說，今年大陸應是求內部經濟社會穩定的一年，包括涉台大交流與美中穩定方面，大陸尋求和緩的外部環境，此外，大陸內部財政發生問題，尤其諸多一帶一路的長期債務可能難以收回，也可能是減少提及一帶一路的原因。