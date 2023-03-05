大陸女星范冰冰2018年因捲入陰陽合約逃稅案，遭大陸重罰約新台幣40億元罰款，更慘被封殺五年，使她的演藝事業瞬間跌落谷底，而近年來她將事業重心轉向國外力拚復出，日前她受邀到時尚週看秀，而她多套造型都獲得許多粉絲網友的稱讚，但唯獨一套「哥德風」造型反應兩極，更有網友直言「太醜了」。

范冰冰近日分享多套她參加時裝品牌活動所穿的禮服，獲得多數網友稱讚，但她4日所穿的哥德風的造型卻反應兩極，該禮服上身採鏤空設計僅有黑色蕾絲交錯遮蔽，下身則是開衩蓬裙，讓范冰冰得以展現修長美腿，整體黑色調服裝完美襯托出她雪白的肌膚，另外，為與服裝呼應，在妝容上也化著鮮紅色的唇彩及煙熏眼妝，更在山根鼻頭及下嘴唇的位置分別扣上銀色裝飾扣環，讓她彷彿神秘且冷豔的暗黑女王，整個人氣場十足。

該造型曝光後，網友紛紛大讚「好時尚」、「這個風格超好看的」、「姐真的是女神降臨了！太美啦！」、「美到窒息」、「好先鋒」、「時尚圈還是不能沒有妳！」不過，也有部分人持不同看法「我第一次感受到范冰冰居然也有醜的時候」、「像鬼相」、「造型師可以拖出去砍了」、「這個風格怪怪的」、「醜到想抵制」、「感覺最近的髮型師……」、「這風格一點都不適合你，不好看」。

事實上，范冰冰16歲憑電視劇《還珠格格》走紅，之後演出《蘋果》、《觀音山》、《二次曝光》等電影榮獲國內外演技獎項肯定，2017年2月范冰冰更登上時代周刊封面，並入選當年《時代》百大最具影響力人物之一，不過，2018年她捲入逃稅案風波後，事業一落千丈，被封殺的五年中她靠著自創美妝保養品牌「FanBeauty」維持生計，如今她開始嘗試從海外市場復出，與韓劇《梨泰院Class》女星李周映共同主演的同志電影《綠夜》也在柏林影展上映。