27歲日本人氣男模ryuchell（比嘉龍二）擁有清秀中性的外型，被封為「無性男子」和模特兒女友peco於2016年結婚，2018年生下兒子，一度被視為模範夫妻。豈料，卻在2022年8月25日閃電離婚，不過一家三口仍同住一個屋簷下。然而，他離婚後外表與過往相差甚遠，變成長髮正妹，震驚日網。

ryuchell身為模特兒、藝人、歌手、是觀眾每天都能在電視上看到的演藝圈紅人、還獲頒數次「模範夫妻」獎項，然而卻在去年8月宣佈日後與妻子peco將不會是傳統定義的夫妻關係，而會是所謂的「人生夥伴」（Partner），而peco也同樣發文表示支持，隨即日網掀起大量批評，批評他是騙子、批評他結婚與離婚的決定都是不負責任、批評他其實沒有決定離婚的必要，一定是因為有了婚外情等等。

Ryuchell並沒有被這些惡評擊倒，離婚後，他選擇正視自己內心的性別向是女性，打扮也更加女性化，曬出自拍照，只見他留著一頭黑色長髮，身穿細肩帶睡衣小露鎖骨，精緻的五官相當美麗，臉上掛著微笑，完全就是長髮正妹。

事實上，ryuchell的前丈母娘透露，當時聽到女婿與女兒要離婚，並以「新的家族形式」繼續一起生活，相當震驚。然而，ryuchell並沒有因為離婚就將育兒就丟給前妻一人，他繼續送孩子上下學和洗衣服，工作空檔回家陪伴孩子，生活上與結婚時期並無不同，因此深獲前丈母娘的肯定。而Peco也相當支持ryuchell的作法，她十分感動當初ryuchell選擇與她溝通，試圖解決問題而非逃避。