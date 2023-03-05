軍輝橋八掌溪堤防旁，黃花風鈴木已在枝頭炸裂，黃澄澄一片，遠看就像一條光彩奪目的金色大道。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

軍輝橋八掌溪堤防旁，黃花風鈴木已在枝頭炸裂，黃澄澄一片，遠看就像一條光彩奪目的金色大道。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

興安國小不僅限定美景搶先看，校方還會組賞花團，全校師生與家長一同「閱讀春天」。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

興安國小不僅限定美景搶先看，校方還會組賞花團，全校師生與家長一同「閱讀春天」。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

近日到軍輝橋八掌溪堤防旁賞花民眾相當多。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

正值黃花風鈴木盛開時節，嘉義市賞花熱點軍輝橋八掌溪堤防旁，黃花風鈴木已在枝頭炸裂，黃澄澄一片，遠看就像一條光彩奪目的金色大道，緊鄰的興安國小不僅限定美景搶先看，校方還會組賞花團，全校師生與家長一同「閱讀春天」，感受春天的金色燦爛。

嘉義市政府表示，八掌溪堤防旁，黃花風鈴木正以盛開姿態熱情迎賓，除絕美花景怡人，黃花落地時，也能鋪成金黃色花地毯，看起來相當浪漫，尤其3月開始，嘉市正式進入連續特色花期，除八掌溪河畔黃金風鈴木，4月在東義路「圓林仔社區」裡有200棵油桐花，是全台灣最早盛開的雪白桐花林，另後庄里的盧厝堤防邊有一條藍花楹道，長度約800公尺，6月阿勃勒盛開，市區世賢路、自由路一片金黃，如同初夏的陽光般朝氣又熱情。

黃花風鈴木花季不僅是一年一度吸引全台遊客的盛景，更是興安國小師生每年引頸期盼的校外教學時間，興安國小查顯良校長表示，學校就位在八掌溪畔，每年走出教室來到河堤邊欣賞金黃花浪已是學生們最期待的事。

查顯良說，賞花團課程由各班老師們主動規畫，會把握花況向學生介紹八掌溪周邊生態，不僅讓學生認識校園以外的動植物生長，孩子們透過實地的走訪、觀察，與在地的連結也更深刻，感謝每年花季時共同加入交通導護的家長，在家長與教師的共同參與下，不僅讓全校800多位的學生在欣賞春季花景時更加安全，師生家長一同走讀春季也讓黃花風鈴木的美更加不同。