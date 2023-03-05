遠走美國的英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan），被英國國王查爾斯三世逐出位在溫莎領地的浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）住所，將別墅讓給性醜聞纏身的叔叔安德魯王子，不過查爾斯也非鐵石心腸，英媒披露，查爾斯將提供哈利一家一幢白金漢宮套房，讓他們隨時返英時能居住，據悉這對夫妻一直都想入住白金漢宮。
英王查爾斯三世（King Charles III）要求哈利與梅根秋天前清空位在溫莎莊園的浮若閣摩爾小別墅，將別墅讓給叔叔安德魯王子（Prince Andrew）居住，這項要求將讓哈利、梅根一家在英國無家可歸，不過查爾斯並非鐵石心腸，英國《週日郵報》（Mail on Sunday）4日引述消息人士指出，查爾斯將向夫妻倆遞出橄欖枝，提供安德魯過去在白金漢宮的套房，讓哈利一家未來返英時能夠居住。
安德魯過去前往倫敦時，都會入住白金漢宮套房「Chamber Floor」，不過在他爆出與美國已故億萬富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有關的性醜聞案後，他除了被拔除王室頭銜與軍階外，也被趕出「Chamber Floor」。
目前包括他所收藏的泰迪熊玩偶在內等私人物品都已被打包、運離王宮，溫莎莊園（Windsor Estate）也已出現搬家車輛。據悉過去王宮人員每天都必須準確地將玩偶擺放在安德魯的床邊。
消息人士透露，雖然哈利在回憶錄《備胎》（Spare）中批評繼母卡蜜拉「很危險」，讓查爾斯與卡蜜拉相當憤怒及疲倦，不過查爾斯仍會邀請哈利參加5月的加冕典禮，「國王陛下和威廉一樣憤怒，但國王不是壞人，他不想看到弟弟安德魯無家可歸或身無分文，他也不希望剝奪薩塞克斯公爵一家在英國的住所。」
消息人士說，倫敦因此成為更好的選擇，一直以來哈利夫妻也想要白金漢宮的房間。不過除了白金漢宮套房，王室也在考慮讓哈利一家暫住聖詹姆士宮（St James's Palace）或黛妃生前位在倫敦肯辛頓宮（Kensington Palace）的套房。
其實不只哈利夫妻被要求清空房子，安德魯也被要求搬出他居住了20多年、位在溫莎的皇家莊園（Royal Lodge）豪宅，報導指出，這是查爾斯精簡王室的最新動作，並取消「非工作王室成員」的津貼。
消息人士透露，以安德魯現在的地位來看，有30間房間的皇家莊園太過宏偉、空間也太大。
王室打算讓威廉一家五口搬進皇家莊園，雖然這一家人「非常享受」在溫莎莊園阿德萊德小屋（Adelaide Cottage）的時光，不過消息人士指出，阿德萊德小屋空間有限，長遠來看並「不適合」，「對未來國王、王后來說太小」，沒有足夠空間安頓維安人員，「這也是為什麼從1月開始，皇家莊園就一直被公開討論」，甚至女王還在世時，王室內部就有這個想法。此外，皇家莊園也備有游泳池等孩童設備。
消息人士透露，如果威廉一家搬進皇家莊園，阿德萊德小屋將可能讓懷上第二胎的威廉堂妹尤吉尼公主（Princess Eugenie）一家居住。
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