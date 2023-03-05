遠走美國的英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan），被英國國王查爾斯三世逐出位在溫莎領地的浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）住所，將別墅讓給性醜聞纏身的叔叔安德魯王子，不過查爾斯也非鐵石心腸，英媒披露，查爾斯將提供哈利一家一幢白金漢宮套房，讓他們隨時返英時能居住，據悉這對夫妻一直都想入住白金漢宮。

英國哈利王子與梅根被要求清空位在溫莎莊園的浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）住所。

英王查爾斯三世（King Charles III）要求哈利與梅根秋天前清空位在溫莎莊園的浮若閣摩爾小別墅，將別墅讓給叔叔安德魯王子（Prince Andrew）居住，這項要求將讓哈利、梅根一家在英國無家可歸，不過查爾斯並非鐵石心腸，英國《週日郵報》（Mail on Sunday）4日引述消息人士指出，查爾斯將向夫妻倆遞出橄欖枝，提供安德魯過去在白金漢宮的套房，讓哈利一家未來返英時能夠居住。

安德魯過去前往倫敦時，都會入住白金漢宮套房「Chamber Floor」，不過在他爆出與美國已故億萬富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有關的性醜聞案後，他除了被拔除王室頭銜與軍階外，也被趕出「Chamber Floor」。

英國哈利王子與梅根被要求清空浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）住所後，傳出查爾斯遞出橄欖枝，將提供白金漢宮一床套房讓他們返回英國時使用。圖為倫敦白金漢宮。（資料照／TPG、達志影像）

目前包括他所收藏的泰迪熊玩偶在內等私人物品都已被打包、運離王宮，溫莎莊園（Windsor Estate）也已出現搬家車輛。據悉過去王宮人員每天都必須準確地將玩偶擺放在安德魯的床邊。

消息人士透露，雖然哈利在回憶錄《備胎》（Spare）中批評繼母卡蜜拉「很危險」，讓查爾斯與卡蜜拉相當憤怒及疲倦，不過查爾斯仍會邀請哈利參加5月的加冕典禮，「國王陛下和威廉一樣憤怒，但國王不是壞人，他不想看到弟弟安德魯無家可歸或身無分文，他也不希望剝奪薩塞克斯公爵一家在英國的住所。」

消息人士說，倫敦因此成為更好的選擇，一直以來哈利夫妻也想要白金漢宮的房間。不過除了白金漢宮套房，王室也在考慮讓哈利一家暫住聖詹姆士宮（St James's Palace）或黛妃生前位在倫敦肯辛頓宮（Kensington Palace）的套房。

英國哈利王子與梅根被要求清空浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）住所。（資料照／TPG、達志影像）

其實不只哈利夫妻被要求清空房子，安德魯也被要求搬出他居住了20多年、位在溫莎的皇家莊園（Royal Lodge）豪宅，報導指出，這是查爾斯精簡王室的最新動作，並取消「非工作王室成員」的津貼。

消息人士透露，以安德魯現在的地位來看，有30間房間的皇家莊園太過宏偉、空間也太大。

英國王室也有意讓威廉與凱特一家五口搬出空間較小的溫莎莊園阿德萊德小屋（Adelaide Cottage，上圖）。（資料照／TPG、達志影像）

王室打算讓威廉一家五口搬進皇家莊園，雖然這一家人「非常享受」在溫莎莊園阿德萊德小屋（Adelaide Cottage）的時光，不過消息人士指出，阿德萊德小屋空間有限，長遠來看並「不適合」，「對未來國王、王后來說太小」，沒有足夠空間安頓維安人員，「這也是為什麼從1月開始，皇家莊園就一直被公開討論」，甚至女王還在世時，王室內部就有這個想法。此外，皇家莊園也備有游泳池等孩童設備。

消息人士透露，如果威廉一家搬進皇家莊園，阿德萊德小屋將可能讓懷上第二胎的威廉堂妹尤吉尼公主（Princess Eugenie）一家居住。