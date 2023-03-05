校園口罩令3月6日起鬆綁，桃園市大部分家長認為即便新冠肺炎趨緩，戴口罩仍可預防許多流行性疾病，偏向希望孩子在班級室內仍戴口罩，桃園市大部分學校校長尊重政策依循規範，強調尊重學生自主意願，也有國中校長認為，擔心歧視霸凌狀況發生，除積極宣導外，老師立場相當重要。

校園口罩鬆綁後，依規定各級學校健康中心、校車、幼兒園專用車、校園接駁車等比照醫療照護機構和公共運輸等指定場所的規定，仍應戴口罩，而一般師生則採自主佩戴口罩。

中原國小校長黃木姻說，尊重政策不會過度要求師生，若是家長交代孩子因身體狀況或是個人決定配戴口罩予以尊重，因為天氣冷普遍大家還是戴著口罩，發現很多學童緊戴口罩原因都是家長規定不准拿下來，但很多小朋友是希望脫下口罩，在疫情嚴峻時還開玩笑老師們因每個人都戴口罩根本認不得學生真實樣貌，在校園口罩令解除後，期待師生們能慢慢回歸正常生活。

大崙國中校長祁樹華認為，校園口罩令解除後，擔心造成戴或不戴口罩學生反而被霸凌，積極宣導尊重學生自行判斷，而老師的立場顯得相當重要，希望老師們不要要求或是去責罵學生戴或不戴口罩，千萬不能造成偏見或是學生間相互排擠，她也認為，現在的國中生想法很多，也都知道自己的權利，強調尊重學生自主意願。