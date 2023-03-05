台杏文教基金會5日在高雄舉辦「台灣二二八事件76紀念研討會-與大師對談」，邀學者、教育界人士、受難者家屬與會。1987年率先發起二二八平反運動的教授陳永興表示，蔣萬安日前以台北市長身分道歉，顯見歷史教育完全失敗、歷史意識薄弱，無政治良知，應該要反省。

研討會邀請教授陳永興、李筱峰、陳芳明與許雪姬等研究二二八事件最具權威的指標性人物與談。陳永興為1987年率先發起二二八公義和平運動的主導人；中研院台史所所長許雪姬為李登輝總統時期行政院官方二二八真相報告主持人；台灣文史權威李筱峰與陳芳明為二二八研究學界翹楚。

副總統賴清徳透過影片表示，如何讓民主繼續深化，讓台灣成為更加多元包容的社會，如何以更積極、細緻的方式推動轉型正義，同時讓真相百分之百展現在國人面前，讓不同文化背景的民眾彼此理解，這不只是避免二二八悲劇再次發生的必經之路，更加是團結國家人民扺抗外來侵略的必要工程。

陳永興表示，1987年與鄭南榕、李勝雄發起二二八平反運動，邀請40多個民間團體成立二二八和平日促進會。要醫治台灣人內心的創傷，必須重新審視台灣人心靈深處的恐懼，台灣社會才能化解對立。相信台灣社會已進入開發國家的行列，人民對得來不易的自由民主一定不輕言放棄，「只有大家全力保護台灣的牆圖，我們才算從二二八的苦難歷史中走出光明的道路」。

針對蔣萬安日前以台北市長身分、在二二八紀念活動上道歉一事，陳永興認為，蔣萬安以台北市長身分道歉，顯見歷史教育完全失敗、歷史意識薄弱，無政治良知，應該要反省。

主辦單位表示，二二八事件當前已是國家紀念日， 二二八後的三月天高雄更是站在歷史事件最前線，二二八頂尖學者在高雄舉行研討會與高市教育局合力首度函邀高市高中職、中小學教職員與會，今講座會場爆滿，研討會不僅有受難者家屬，更有眾多學校教職員與相關研究學界還有青年學生與會，期盼此次研討會共同為歷史文化教育扎根。

教育局長謝文斌以「用教育深耕人權之路」一句話在研討會手冊內期勉青年世代，持續以謙卑的心情追懷先人的犧牲，探詢歷史銘刻的意義。