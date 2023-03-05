「偶像劇之母」柴智屏日前上曾寶儀與Lulu（黃路梓茵）主持的公視《姐妹們的音樂萬萬歲》，曾寶儀推崇柴智屏不僅會看人，更能掌握流量密碼，製作許多極具影響力的偶像劇、電影，並搭配非常好聽的歌；Lulu更自曝青少年時期很愛看《轉角＊遇到愛》，常幻想自己是女主角大S（徐熙媛）。

Lulu趁機跟柴智屏告白，感謝柴智屏製作的戲與好聽的歌，影響她非常深遠。像2007年熱播的《轉角＊遇到愛》，Lulu甚至特別到主場景金瓜石去拍照，柴智屏笑回：「你的野心沒有很大，只要一個小吃街王子（羅志祥飾）就可以滿足。」Lulu笑說：「我的野心不在小吃街王子，是想當大S，甚至家中還貼著海報，讓我一步步想接近演藝圈。」

柴智屏則分享，自己對《轉角＊遇到愛》有不同的感情。因為編劇被她氣跑了，自己只好下海第一次寫劇本。本來想先寫幾集就邊找新的編劇接手，沒想到創作風格獨特，新的編劇也無法完全接手，於是新的編劇提議，由柴智屏寫分場、她們編寫完整劇本，「沒想到我就把她寫完了。」

柴智屏白天工作、晚上寫劇本，兩頭燒，全靠毅志力撐過去，而大S後期則是拍到快要昏倒，「我們邊寫邊拍，『快手導演』林合隆又拍的比我寫的快。」當年最後去探班，大S（徐熙媛）看著柴智屏說：「柴姐，你的劇本寫的蠻好的，可是，是不是可以寫得快一點，因為場景使用期限就要到了。」柴智屏完全可以理解與體諒大S的心情，「畢竟要熬夜把最後幾集演完，又要跑又要哭，真的很累的。」該集將於今（5日）晚間9點在公視13台播出。