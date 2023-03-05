企業排球18年聯賽例行賽最終日，5日在中原大學體育館進行，第一戰由愛山林對戰高雄台電，高雄台電靠著穩定的接發實力穩健地以25比16、25比20、27比25收下這場比賽勝利，愛山林本季20戰全敗作收。

首局高雄台電與愛山林戰的難分難解，高雄台電李諭延續昨日的火燙手感，在二號位給予愛山林極大的防守壓力，同隊的廖嘉蓉也跳出來得分，讓高雄台電局中逐漸甩開對手，最終高雄台電拿下第一局。

第二局愛山林洪詩涵以一記二號位的touch out開啟嶄新的一局，而高雄台電的彭𦀡媃 也在同樣位置還擊一記touch out，隨後高雄台電靠著胡曉佩前排的重扣將比數再度拉開，局末愛山林即時甦醒，靠著廖嘉安、黃珮甄及吳佩茹連續得分，將分差縮小至2分差，無奈最後愛山林因為進攻失誤錯失機會，最後高雄台電拿下第二局。

第三局高雄台電許菀芸多次靠著接發球化解對手攻勢，讓愛山林進攻綁手綁腳無法發揮，高雄台電始終保持著領先優勢，局中愛山林靠著吳佩茹扭轉局勢！發出一球強勁Ace球，幫助愛山林扳平比分，可惜愛山林最後關鍵失誤將勝利拱手讓出，最後高雄台電有驚無險拿下勝利。