大陸國務院總理李克強5日發布個人最後一次的2023年政府工作報告，對今年經濟成長目標訂出增長5％左右，被認為低於多數國際機構上看6％的預期。中經院第一研究所助研究員王國臣表示，透過評估試算，其實大陸訂5％是較合理目標。觀察雖然今年前2月大陸經濟數據不俗，但被視為復甦主力的消費並未出現爆炸性成長，也沒打算用房地產刺激拉抬，「大陸高層頭腦沒有發熱」把目標訂過高，也符合所倡議的經濟「新常態」並引導未來GDP預期，認為明年目標可能還是5％。

王國臣具體說明細節，透過試算假設大陸GDP要達到5.5％，以今年大陸外貿被評估恐面臨衰退之下，樂觀假設不增不減，同時今年投資成長率與去年相同，換算消費年增率必須要達到12.9％，以目前大陸經濟體量來說難度太高。

如假設第二個情境，外貿依舊持平，消費年增率以各大專業機構中相對樂觀的花旗評估11％的話，投資成長率就要拉到約2成，大陸今年光想達到5.5％的GDP成長「其實都很拚了」。

就5日政府工作報告的經濟數據目標來看，王國臣表示，經濟成長5％沒有太大意外可達成，CPI約 3％也應可控制住，比較麻煩的應該還是就業。大陸人社部近日公告今年新增城鎮勞動人口約1662万人，其中大學畢業生就佔1158万人，相比今年目標達成1200萬人就業，缺口凸顯大陸失業問題仍值得關注。