外送員騎車疑身體不適「一路蛇行」 突暴斃自摔送醫不治身亡

新北市三重今早發生一起詭異的死亡車禍，外送員53歲黃姓男子當時騎機車沿三和路三段11巷出路口右轉時，疑似突然失去生命徵象導致自摔，送醫到院急救後仍不治身亡，不過根據附近路口的監視器影像可以發現，黃男在身亡前沿三和路三段11巷騎行時，就疑似以身體不適，一路左搖右晃不能控制，最後才駛出路口消失在畫面中。

據了解，事發在今(5)日早上10時11分許，根據事發現場附近的監視錄影器，可以看到黃男當時騎機車沿三和路三段11巷騎行時，身體就疑似已出現不適，一路小幅度蛇行向前，發現差撞上路人後便煞停在路邊。

黃男稍作休息後又往前騎了一小段距離，但不難看出他已無法控制機車龍頭，導致前進時機車呈大幅度的蛇行向前，這時他又第2次煞停在路邊休息，但疑似難以支撐機車的重量，黃男將車暫時移到人行道旁稍作休息，之後又不穩的將機車右轉駛出路口，消失在監視器畫面中。

之後黃男駛出路口右轉後，最終無法控制機車，失控撞向停在將車格的機車，而黃男也自摔倒地，當場失去生命徵象，無明顯外傷，警方獲報趕到現場處理並將黃男送醫治療，無奈院方在當日早上11時42分宣告不治。

三重警分局表示，事故現場由本分局依規定測繪記錄，詳細肇事原因仍待釐清，並報請檢察官司法相驗以釐清死因。