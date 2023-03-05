邱鋒澤（左起）、陳零九，小賴、婁峻碩、黃偉晉昨在演唱會上演唱〈對你愛不完〉。（光尚娛樂.J’s娛樂工廠提供）

陳零九感性表示到香港開唱心情很激動。（滾石唱片提供）

邱鋒澤（左）與黃偉晉對唱兩人的經典歌曲〈斷訊〉。（滾石唱片提供）

小賴演唱〈娘娘槍〉在台上動感熱舞。（滾石唱片提供）

邱鋒澤（左起）、陳零九，小賴、婁峻碩、黃偉晉昨在演唱會上演唱組曲向四大天王致敬。（滾石唱片提供）

「五堅情」由邱鋒澤、陳零九、黃偉晉、婁峻碩及賴晏駒（小賴）組成，4、5日在香港舉辦《月面著陸演唱會》，首場5人不僅用廣東話向全場問好，還演唱精彩的「四大天王」組曲。陳零九上月宣布與女友呼呼分手，昨唱完〈擁抱〉後，被小賴爆料：「我從側面看到零九眼眶泛淚！」儘管陳零九逞強否認：「真的沒有啦！但真的很感動。」所有團員仍張開雙臂送他上愛的抱抱，令人動容。

五堅情首次登陸香港，以〈月面著陸〉又唱又跳開場，接著帶來〈速食愛情〉和〈兵變〉，全場嗨爆。5人輪流說粵語問候歌迷，黃偉晉說「好久不見」、邱鋒澤說「你好性感」，陳零九問歌迷：「你有錢吃飯嗎？沒有，我養你！」婁峻碩則向健身教練學了撩妹情話：「今晚跟我回房間好嗎？」現場歌迷大叫「好」，氣氛歡樂。

除了自己的招牌歌曲，5人還演唱張學友〈吻別〉、劉德華〈冰雨〉、郭富城〈對你愛不完〉、黎明〈看上他〉組曲，向四大天王致敬，陳零九模仿劉德華跟張學友口氣，惟妙惟肖，5人還跳起郭富城〈對你愛不完〉的招牌舞蹈動作，引起全場大合唱，掀起一波高潮。

5人分別在獨唱段落抒發心情，陳零九表示：「心情很激動！辛苦你們等了我們3年，終於可以來香港開演唱會。」他在獨唱〈敢不敢〉時，LED影片播放他爆哭畫面，原來他剛出道時曾被唱片公司要求粉絲團達到30萬人才幫他發片，因此影片中他也提到：「你們也會遇到跟我一樣的挫折，但是哭完以後，你要告訴自己，你做得到的。」

黃偉晉看到歌迷高舉「應該要脫了吧」的手幅，脫掉外套露出手臂肌肉，問全場爽度有沒有提高，惹全場尖叫。小賴則在台上感動噴淚，「第一次來到香港，出道到現在沒有想過會站在這個舞台上，很感動真的！」止不住淚水唱到哭。

有趣的是，五堅情開放歌迷「五連拍」時，在台上擺出可愛、性感、酷帥、猛男、鬼臉等表情，不料邱鋒澤耍心機沒扮醜，被處罰單獨拍鬼臉照，引起現場哄堂大笑。

五堅情在九龍灣國際展貿中心的精彩演出叫好叫座，對於仍有許多歌迷買不到票，邱鋒澤期許下次有機會踏上紅館開唱，演唱會尾聲也宣布巡演下一站將於7／15吉隆坡、7／22澳門開唱。