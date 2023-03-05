新北市青農張文棟為了幫助更多弱勢族群，2016年起與第一銀行合作，舉行「第一好新鮮」綠色志工活動，7年來捐出2.5公噸蔬菜給育幼院等弱勢單位。（農業局提供）

新北市青農張文棟、王御庭經營「耕畝田農產行」，為了幫助更多弱勢族群，張文棟2016年起與第一銀行合作，每月舉辦1至2次「第一好新鮮」綠色志工活動，每次活動捐贈40斤蔬菜給育幼院、長照機構等弱勢團體，7年來總計捐出2.5公噸。張文棟說，看到院童吃到新鮮蔬菜的神情，所有參與活動的青農都覺得相當值得。

張文棟7年來舉行超過100場「第一好新鮮」綠色志工活動，藉由配送蔬菜服務，讓弱勢團體吃得溫飽，也吃得健康，同時關懷對方的生活狀況，每次活動都有逾百人受惠，張文棟也會依距離遠近提供宅配或親送服務。

張文棟說，他2015年返鄉務農後，透過農業局協助供應學校營養午餐，穩定銷量，待農場營運穩定後，也透過市府媒合第一銀行，持續7年以自身力量幫助社會弱勢，近年來參與青農也增多，大家負責將有機蔬菜送到私立育幼院，出發前要特別檢查當日發送的蔬菜是否有碰壞或損傷，希望小朋友能吃到最健康且新鮮的有機蔬菜。

張文棟表示，耕畝田農產行營運日漸上軌道後，他與同伴也趁著今年除夕夜前往捷運龍山寺站發送250份新北青農力便當給無家者們，內含有機蔬菜、九孔鮑等新北特產，並由同伴親自料理，希望持續善的循環。

農業局指出，張文棟與王御庭經營的「耕畝田農產行」，產品均是以自家生產蔬菜製成，其中水餃除了有高麗菜、韭菜口味外，還有芋頭及京都水菜等較少見的口味，透過「新北青農力計畫」，市府也協助其打造新的水餃包裝，為產品加值。