斗南鎮一名20多歲的沈女欲出門卻不透露去處，只用通訊軟體與家人簡單答覆，其母擔心她被騙，今天凌晨急忙到派出所報案，斗南警方開尋人超級任務，先在斗南火車站發現她的機車，今天早上9點10分在桃園機場尋獲她。

斗南分局表示，斗南派出所今（5日）凌晨01時06分接到其母報案說女兒行為舉止怪異，她與家人的通訊軟體也僅簡單回覆，透漏欲前往何處，以前不曾有類似行為，希望警方救她女兒。

斗南派出所員警立即在斗南火車站前找到沈女停放的機車，隨後受理緊急協尋，發現沈女的手機定位在桃園國際機場附近。

斗南分局表示，因先前柬埔寨人蛇集團事件，不敢怠忽此案，立即通報航空警察局，5日9時10分在桃園機場內尋獲，沈女只拎著一個紙袋、一個塑膠袋、一個包袱。

斗南分局長温基興表示，對於任何資訊不明的網路求職或非法貸款管道都應該提高警覺，標榜「出國工作可以迅速還債，還能免費旅遊」，以及網路上的海外工作訊息或熟人提出的出國工作邀約一定要小心求證，以避免遭詐出國打工，或遭假情人拐騙出國，淪為人蛇集團的「豬仔」。