3月運動月，2023年世界棒球經典賽（WBC）即將於3月8日開打，2023年全國常青田徑國際錦標賽，4、5日一連兩天在台北田徑場登場。曾經榮獲金鐘獎最佳娛樂綜藝主持人的男星郭子乾也親臨現場，為他所率領的「郭哥健骨隊」加油打氣，希望「郭哥健骨隊」的選手們到比賽的最後一刻，不管輸贏都不要放棄。

即將迎來59歲生日的郭子乾，今天獲得中華民國常青田徑協會頒發的常青之友錦旗，他自言很開心，沒想到這個年紀還能參加體育賽事，不管成績如何，志在參加，不在得獎。他近期為補骨保健營養品擔任代言人，透露自己長期使用後，行動力、骨關節等真的有明顯改善，自己這把年紀還能參加長青田徑國際錦標賽就是很好的例子。秉持著好東西要跟好朋友分享的態度，他相當盡責地把產品也推薦給李明依、陳淑麗、向娃等藝人好友使用，希望大家一起「骨」動奇蹟，有好的體力與筋骨，才能繼續站在台上表演。

本次郭子乾率隊的「郭哥健骨隊」共52人，其中有許多的朋友都曾經有骨關節問題，但都克服了關節病痛的問題勇於參賽，競賽項目包羅萬象：跳遠、鉛球、三級跳、100公尺、800公尺、1500公尺、5000公尺、10000公尺，其中「噴射機阿嬤」的潘秀雲，今年86歲的她更是在參與了5個競賽項目，強健的爆發力依舊不減，完全體現了「活到老，動到老」的精神，即使年紀愈長，仍有著如年輕人般的身體。郭子乾在受訪中表示這次率隊參與比賽的目的，也是為拋磚引玉，幫助長輩們重新找回過去運動的信心，希望大家可以帶著好的行動力繼續向前衝。