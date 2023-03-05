汐止彩券行遭入侵行竊 警追回2000餘張刮刮樂

新北市汐止區新興路某彩券行，上月遭宵小破壞廁所通風口闖入，盜走現金1萬元及2000餘張刮刮樂，損失總計約70萬元。汐止警分局獲店家報案，鎖定44歲林姓男子涉嫌，前往逮捕過程中，林嫌爬窗逃逸，但仍在重重包圍下就逮。警方搜索林男住處，追回2000餘張刮刮樂，偵訊後以加重竊盜罪嫌送辦。

上月26日上午該彩券行開門營業時，發現擺放在櫃台的刮刮樂全數不翼而飛，經初步清點，100、200、300、500元各面額刮刮樂共2000餘張遭竊，連同現金1萬元，共計損失約70萬元，遂立即向警方報案。汐止分局鑑識人員到場勘查，發現竊賊破壞廁所通風口入侵，並經調閱周遭監視器，根據竊嫌騎乘機車車牌，鎖定林男涉案。

警方蒐證齊全後，向士林地院、士林地檢聲請搜索票及拘票，至林嫌汐止汐萬路公寓住處執行拘捕行動，林嫌見警方上門，爬出3樓窗戶向上攀爬逃逸，途中手指還不慎割傷，員警向林嫌喊話，公寓上下都布有警力，林嫌見脫逃無望，只好爬回屋內就逮。

警方現場搜索，起獲面額100元刮刮樂1971張、面額200元刮刮樂446張、面額300元刮刮樂44張，另部分中獎刮刮樂已被林嫌兌換現金，張數無法完整交代。偵訊後，警方以加重竊盜罪嫌將林嫌移送士林地檢署偵辦。