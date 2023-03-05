台灣最年輕的魔術冠軍黃柏翰日前上POP Radio《POP 最正點》，接受主持人林書煒專訪。問起黃柏翰的學經歷，畢業於台大，又念生物環境系統工程學系，怎麼會變成魔術師？這個跟一般人對於學經歷的想像是完全相反的。黃柏翰表示他從高中一年級就開始學習魔術，並從高中的魔術社開始活躍於魔術圈。非常享受與人互動，希望能夠與別人分享自己所學。這種想法種下了他成為魔術師的種子。

起初，他並未考慮將魔術師作為職業，但在當兵時，考上了替代役的公益大使，並開始巡迴全台各地的學校、公益之家進行表演。這段巡迴表演的經驗讓他找到了熱情，開始思考將魔術師作為一生的職業。雖然當初家人對此有所反對，但當他24歲時參加了魔術城堡的演出並得到各方的肯定和讚賞後，家人終於開始支持他的決定。

節目中，主持人林書煒也想了解，當初怎麼會去全世界魔術師最高殿堂「魔術城堡」表演，黃柏翰表示自己很熱愛魔術，也很憧憬能在魔術城堡表演，所以就很大膽的寫信去給魔術城堡毛遂自薦，並將經典節目《再別康橋》的影片寄給魔術城堡的藝術總監，因強烈的東方色彩受到青睞，一舉登上魔術師的最高殿堂；之後更受到法國的《超級夜總會》節目邀請表演，展開了一連串於陸、港、台、日、韓等地，與各地頂尖魔術師同台演出的旅程，也大大的拓展知名度和國際視野。

黃柏翰覺得自己魔術的特色就是充滿「故事性」，認為魔術不應該只有炫技，不希望只單純呈現一個表演就結束，應該在魔術之中，融入故事和劇情，讓大家在看完表演之後有餘韻和啟發，本次才會以「命運之約」為主題，與現場觀眾一起探討人生課題，希望大家能與魔術師一樣，跳脫框架，用不同的角度來思考。

節目現場更與主持人林書煒互動，透過近距離撲克牌魔術和繩索魔術，讓林書煒忍不住拍手叫好；尤其是挑選到了老公蔡詩萍的書《我父親》，林書煒隨機挑選的字，竟然被黃柏翰以神奇的讀心術魔術猜中，更是讓她尖叫不斷。驚訝之餘也表示一定會帶老公跟女兒一起來欣賞演出，要讓他們感受魔術的神奇魔力。

黃柏翰的《命運之約》表演資訊、售票資訊等相關活動訊息，請參考售票網連結：https://bit.ly/3lDiVEr